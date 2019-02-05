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      В Софийском соборе проходит первое заседание синода ПЦУ: фото

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      В Киеве проходит первое заседание Синода ПЦУ
      В Киеве проходит первое заседание Синода ПЦУ / Фото з Facebook

      В Киеве в Софийском соборе проходит первое заседание Синода Православной церкви Украины под председательством Митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

      На заседании присутствуют 13 членов – три постоянных, девять временных и глава ПЦУ Епифаний.

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      Среди присутствующих также бывший глава УАПЦ митрополит Макарий и экс-глава УПЦ КП патриарх Филарет, который не посетил церемонию интронизации Предстоятеля ПЦУ Епифания по состоянию здоровья.


      Первое заседание Синода ПЦУ

      Также, в состав первого Синода вошли:

      – митрополит Винницкий и Барский Симеон;

      – архиепископ Вышгородский Агапит;

      – епископ Днепровский и Криворожский Симеон;

      – митрополит Львовский и Сокальский Димитрий;

      – архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор;

      – архиепископ Ровенский и Острожский Иларион;

      – архиепископ Харьковский и Хотинский Герман;

      – митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн;

      – архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий.

      На Синоде должны быть рассмотрены кадровые вопросы и Устав епархиальных управлений.

       

      Как создавали Православную церковь Украины?По результатам отчета экзархов патриарха Варфоломея, которые почти месяц находились в Украине, Украине предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви. Отчет заслушали 10 октября 2018 года на заседании Синода Вселенского патриархата.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей. Ее официальное название – Православная церковь Украины.

      Митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания объявили Предстоятелем ПЦУ. Михайловский Златоверхий собор в Киеве станет кафедральным собором ПЦУ.

      Храмы УПЦ МП начали переходить под юрисдикцию ПЦУ. Кроме того, в Украине также приняли закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

      3 февраля в Софийском соборе состоялась интронизация митрополита Епифания, то есть официальный его вступление на престол.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Епифаний Филарет Религия Православная церковь Украины
      Источник: 24 канал
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