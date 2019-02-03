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      У Филарета ухудшилось здоровье и он не посетил интронизацию Епифания

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      Филарет не присутствовал на интронизации Епифания
      Филарет не присутствовал на интронизации Епифания / Getty Images

      Из-за ухудшения состояния здоровья почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет не принял участие 3 февраля в церемонии интронизации предстоятеля ПЦУ Епифания в Софийском соборе в Киеве.

      Предстоятель ПЦУ Епифаний 3 февраля официально вступил на престол и полноценно стал митрополитом Киевским и всея Украины. Церемония интронизации завершает все процедуры, которые утверждают автокефалию церкви. В этот же день Епифаний отмечает свое 40-летие.

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      К сожалению, врачи категорически запретили ему (Филарету) в связи с ухудшением состояния здоровья, в связи с повышение давления находиться вне больницы,
      – сказал в эфире одного из телеканалов архиепископ Черниговский и Нежинский ПЦУ Евстратий (Зоря).

      Филарет находится под постоянным наблюдением врачей. Он передал свое письменное приветствие, которое зачитают в конце богослужения.

      "В этом письме он поздравляет блаженнейшего митрополита Епифания и говорит о тех обязанностях, которые ложатся на предстоятеля Украинской церкви", – сказал владыка Евстратий.

      Архиепископ пожелал патриарху Филарету выздоровления и крепких сил, "потому что он является лидером для миллионов украинских православных".

      Что такое интронизация?
      Это торжественное богослужение, во время которого на престол возводят новоизбранного предстоятеля церкви. Это происходит во время литургии, а именно – новоизбранного главы церкви одевают в одежду предстоятеля.

      Как Епифаний стал предстоятелем ПЦУ?
      Осенью 2018 года Синод Вселенского патриархата дал разрешение Украине создать единую поместную церковь. В декабре состоялся Объединительный собор, на котором в единую поместную церковь объединились все украинские православные церкви. Эта единая Церковь называется Православная Церковь Украины.

      В январе 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ и передал его церкви.

      Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (в миру Сергей Думенко). До этого он был "правой рукой" Филарета в церковном управлении Украинской православной церковью Киевского патриархата.

      Теги: Новости Украины Епифаний Православная церковь Украины Филарет Религия
      Источник: 24 канал
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