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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США

      У Філарета погіршилось здоров’я і він не відвідав інтронізацію Епіфанія

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      Філарет не був присутнім на інтронізації Епіфанія
      Філарет не був присутнім на інтронізації Епіфанія / Getty Images

      Через погіршення стану здоров’я почесний патріарх Православної церкви України Філарет не взяв участі 3 лютого в церемонії інтронізації предстоятеля ПЦУ Епіфанія у Софійському соборі в Києві.

      Предстоятель ПЦУ Епіфаній 3 лютого офіційно вступив на престол і повноцінно став митрополитом Київським і всієї України. Церемонія інтронізації завершує усі процедури, які утверджують автокефалію церкви. Цього ж дня Епіфаній відзначає своє 40-річчя.

      Читайте також: Історія Філарета: заслуги та гріхи почесного патріарха ПЦУ

      На жаль, лікарі категорично заборонили йому (Філарету) у зв’язку із погіршенням стану здоров’я, у зв’язку із підвищення тиску перебувати поза лікарнею,
      – сказав в ефірі одного з телеканалів архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій (Зоря).

      Філарет перебуває під постійним наглядом лікарів. Він передав своє письмове вітання, яке зачитають наприкінці богослужіння.

      "У цьому вітанні він вітає блаженнішого митрополита Епіфанія і говорить про ті обов’язки, які лягають на предстоятеля Української церкви", – сказав владика Євстратій.

      Архієпископ побажав патріарху Філарету одужання і міцних сил, "бо він є лідером для мільйонів українських православних".

      Що таке інтронізація? Це урочисте богослужіння, під час якого на престол зводять новообраного предстоятеля церкви. Це відбувається під час літургії, а саме – новообраного очільника церкви одягають в одяг предстоятеля.

      Як Епіфаній став предстоятелем ПЦУ? Восени 2018 року Синод Вселенського патріархату дав дозвіл Україні створити єдину помісну церкву. У грудні відбувся Об'єднавчий собор, на якому в єдину помісну церкву об’єднались усі українські православні церкви. Ця єдина церква називається Православна церква України.

      У січні 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ та передав його церкві.

      Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній (у миру Сергій Думенко). До цього він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Українською православною церквою Київського патріархату.

      Теги: Новини України Епіфаній Православна церква України Філарет Релігія
      Джерело: 24 канал
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