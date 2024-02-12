Невероятное выживание: трехлетнего ребенка спасли после 60 часов под завалами на Филиппинах

На острове Минданао была спасена трехлетняя девочка, которая 60 часов находилась под завалами, образовавшимися в результате оползня. Ребенок был среди десятков людей, считавшихся пропавшими без вести.

Спасатели нашли ребенка после длительных поисковых работ в селе Масара на южном острове Минданао. Они разбирали завалы лопатами и голыми руками.

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Надежда для спасателей

Спасатели назвали это спасение "чудом" и отметили, что оно дает надежду. В то время они считали, что все пропавшие без вести, вероятно, уже мертвы.

Это чудо. Это дает надежду спасателям. Выносливость ребенка обычно меньше, чем у взрослых, но она выжила,

– отметил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям Эдвард Макапили.

У спасенного ребенка отсутствовали видимые повреждения. Девочку доставили в медицинское учреждение.

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