Фильм о "дворце Путина" стал роликом года на российском ютубе

Фильм-расследование о "дворце Путина" почти за год набрал рекордные более 119 миллионов просмотров. Таким образом видео, снятое Фондом борьбы с коррупцией, стало самым популярным роликом на российском ютубе.

Как известно, сенсационный ролик опубликовали на ютуб-канале российского оппозиционера Алексея Навального.

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Самые популярные видео на российском ютубе

В тройку топовых видео ютуба также вошли выпуск шоу "Что было дальше?"с Александром Гудковым и Антоном Лапенко (более 31 миллиона просмотров) и интервью Юрия Дудя с Ивангаем (более 21 миллиона просмотров).

Что известно о "дворце Путина"

В ролике рассказывают, что под Геленджиком специально для президента России построили дворец стоимостью 100 миллиардов рублей. Согласно расследованию, площадь дворца составляет 17 691 квадратный метр, а территория, которая его окружает – 7 тысяч квадратных метров.

На территории резиденции разместили:

оранжерею, где работают 40 садоводов;

церковь;

гигантский мост и чайный домик;

амфитеатр;

ледовый дворец;

вертолетную площадку;

бытовые здания и помещения штаба.

А внутри дворца есть и парикмахерская, спа-зона, массажный кабинет, огромный бассейн, сауны и даже аквадискотека. Также дворец Путина может похвастаться собственными казино, треком для электрических машинок и спортивным залом.

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