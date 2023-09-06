На экраны выйдет эксклюзивная кинолента "Волк Страха нет": в главных ролях – воины ВСУ

В Украине 28 сентября выйдет кинолента, в главных ролях которой – воины ВСУ. Авторы выпускают фильм на широкие экраны кинотеатров ко Дню Защитников и Защитниц Украины.

Фильм "Волк. Страха нет" ("Wolf. No fear") начали создавать еще 3 года назад, до полномасштабного вторжения России в Украину. Прийти на эту киноленту – это проявить уважение и благодарность Воинам, которые борются за свободу нашей страны и мирное будущее.

Украинские режиссеры и независимые авторы Татьяна Кулаковская и Анна Мартыненко представляют впечатляющий и эксклюзивный фильм о Защитниках Украины, известных как "Волкулаки" или "Воины ночи". Это документальный исторический экшн, рассказывающий о бойцах ССО ВСУ.

Это киноистория благодарности за неутомимую 10-летнюю оборону родной земли нашими ВСУ, чествование Воинов, отдавших свою жизнь за Волю и Независимость Украины. Для ветеранов АТО и ООС, для каждого Воина, который сейчас на фронте, для семей Воинов и погибших Героев, для всех родов войск ВСУ – наш фильм это гражданская благодарность и уважение, красивая речь о самых главных людях страны – Воинах,

– сказали авторы ленты.

О чем фильм "Волк. Страха нет"

Авторы фильма задумали его создание вместе с командировами боевых подразделений ССО еще 3 года назад. Эта лента – о Защитниках Украины, известных как "Волкулаки" или "Воины ночи". В фильме они участвуют в спецоперации "Волк".

В этой ленте собрана вся философия Воина ССО ВСУ, а также историческая правда о геноциде украинского народа со стороны России.

Пересказывать нет смысла – нужно смотреть фильм. Единственное, что важно рассказать – военные очень творческие и талантливые люди. И как на фронте, так и при создании фильма произошло слаженное взаимодействие родов войск. Для этой части фильма авторы пригласили военных Воздушных Сил ВСУ, озвучивших многокомпонентную операцию "Волк". Один из военных консультантов фильма является офицер разведки Морской пехоты ВСУ,

– объяснили авторы фильма.

Интересно, что название фильма прозвучало еще в первую съемочную ночь, когда военные отрабатывали десантирование в глубокий тыл противника на крыле – ВОЛК. "И обязательно да будет наш клич – страха нет", – под рев винта вертолета сказал командир Охотник.

Киномистки Татьяна Кулаковская и Анна Мартыненко снимали Воинов как произведение искусства, однако они настоящие. Голоса и лицо Героев фильма замаскированы, однако их сила и искренность восхищают с первой минуты фильма.

Украинские военные, принявшие участие в фильме, очень хотели, чтобы кино было интересным и понятным для гражданских всех возрастов. Так что возрастных ограничений фильм нет – на него можно прийти с детьми всех возрастов.

Чтобы вы понимали, насколько для защитников важна эта кинолента, они приняли участие даже в разработке трейлера. Снайперы ССО и разведчик морпех записали на телефоны свои обращения для украинцев, приглашая посмотреть кино.

"Волк.Страха нет": смотрите трейлер

Когда ждать в кино фильм "Волк. Страха нет"

Фильм выйдет на экраны 28 сентября. Его будут показывать в более чем 10 городах.

Киев – кинотеатры "Планета Кино" и "Киевский культурный кластер",

Львов, Одесса, Сумы, Харьков, Днепр – кинотеатры "Планета Кино",

Хмельницкий – кинотеатры "Вудмол", "Мультиплекс",

Житомир – кинотеатры "имени Ивана Франко", "Украина",

Белая Церковь – кинотеатр "имени Александра Довженко",

Черкассы – кинотеатр "Украина",

Черновцы – культурно-художественный центр "Имени Ивана Миколайчука",

Ковель, Вараш, Хмельник – кинотеатр "Премьера",

География показа фильма расширяется. Следите за анонсами кинотеатров вашего города.

"Фильм Волк. Страха нет" создан без привлечения государственных средств. Создание фильма поддержали украинцы, украинские компании оборонной отрасли и компании аграрного сектора. Медиапартнером фильма ётакже является ТРК "Люкс".