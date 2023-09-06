Фільм "Вовк. Страху нема" ("Wolf. No fear") почали створювати ще 3 роки тому, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Прийти на цю кінострічку – це проявити повагу та вдячність до Воїнів, які борються за свободу нашої країни та мирне майбутнє.

Українські режисери та незалежні автори Тетяна Кулаковська та Анна Мартиненко представляють вражаючий та ексклюзивний фільм про Захисників України, відомих як "Вовкулаки" або "Воїни ночі". Це документальний історичний екшн, який розповідає про бійців ССО ЗСУ.

Це кіноісторія вдячності за невтомну 10-ти річну оборону рідної землі нашими ЗСУ, вшанування Воїнів, які віддали свої життя за Волю і Незалежність України. Для ветеранів АТО і ООС, для кожного Воїна, який зараз на фронті, для родин Воїнів і загиблих Героїв, для всіх родів військ ЗСУ – наш фільм це громадянська вдячність і шана, красива мова про найголовніших людей країни – Воїнів,

– сказали автори стрічки.

Про що фільм "Вовк. Страху нема"

Автори фільму задумали його створення разом з Командирами бойових підрозділів ССО ще 3 роки тому. Ця стрічка – про Захисників України, відомих як "Вовкулаки" або "Воїни ночі". У фільмі вони беруть участь у спецоперації "Вовк".

У цій стрічці зібрана вся філософія Воїна ССО ЗСУ, а також історична правда про геноцид українського народу з боку Росії.

Переказувати нема сенсу – треба дивитися фільм. Єдине, що важливо розказати – військові дуже творчі і талановиті люди. І як на фронті, так і під час створення фільму відбулась злагоджена взаємодія родів військ. Для цієї частини фільму автори запросили військових Повітряних Сил ЗСУ, які озвучили багатокомпонентну операцію "Вовк". Один з військових консультантів фільму є офіцер розвідки Морської піхоти ЗСУ,

– пояснили автори.

Цікаво, що назва стрічки прозвучала ще в першу знімальну ніч, коли військові відпрацьовували десантування в глибокий тил противника на крилі – ВОВК. "І обов’язково хай буде наш клич – страху нема", – під рев гвинта вертольота сказав командир Охотнік.

Кіномисткині Тетяна Кулаковська та Анна Мартиненко фільмували Воїнів як витвір мистецтва, однак вони справжні. Голоси та обличчя Героїв фільму замасковані, проте їхня сила та щирість захоплюють з першої хвилини фільму.

Українські військові, які взяли участь у фільм, дуже хотіли, щоб кіно було цікавим та зрозумілим для цивільних будь-якого віку. Тож вікових обмежень фільм немає – на нього можна прийти з дітками будь-якого віку.

Щоб ви розуміли, наскільки для захисників важлива ця кінострічка – вони взяли участь навіть у розробці трейлеру. Снайпери ССО та розвідник морпіх записали на телефони свої звернення для українців, запрошуючи подивитися кіно.

"Вовк.Страху нема": дивіться трейлер