Только тогда появятся средства для покрытия дефицита: что Евросоюз требует от Украины

Европейский Союз задерживает выделение финансовой помощи Украине из-за затягивания ключевых внутренних реформ. Чтобы получить необходимые миллиарды, государство должно в срочном порядке решить проблемы с коррупцией и обновить правоохранительную систему.

Как рассказал в эфире 24 Канала политик и дипломат Роман Безсмертный, из-за невыполненного "домашнего задания" в Украине возник дефицит на сумму около 27–30 миллиардов. По его словам, европейские партнеры ожидают принятия соответствующих законопроектов, в частности касающихся реформирования судебной системы и сектора безопасности.

Почему возник кризис доверия

Дипломат пояснил, что постоянные коррупционные скандалы существенно подрывают репутацию государства на международной арене.

Доверять вам после того, что вы творите с вопросом, проблематикой коррупции, вряд ли сейчас можно без завершения реформы системы обеспечения безопасности и права в государстве, и судов, становления судебной системы,

– Роман Безсмертный, политик и дипломат.

Эксперт советует рассматривать эту ситуацию не просто как нехватку денег в бюджете, а как прямую угрозу для обеспечения Вооруженных Сил Украины. Однако выход из кризиса существует. Одним из действенных вариантов является привлечение европейского механизма SAF, который финансирует развитие оборонно-промышленного комплекса. Сейчас эти ресурсы распределены между Польшей, Венгрией и Румынией, но они могут стать временным спасением для покрытия насущных нужд украинской армии.

Каковы пути решения проблемы

На данный момент у украинских властей есть два параллельных сценария действий. Первый заключается в том, чтобы найти общий язык с парламентом и быстро принять необходимые реформаторские законы. Второй путь предусматривает немедленный запуск механизма SAF для решения срочных оборонных задач.

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Напомним, ранее мы писали, что для получения средств от ЕС парламентарии должны проголосовать за 45 законопроектов. Из них на рассмотрение Верховной Рады правительство еще не внесло 18 документов, хотя депутаты готовы собираться на внеочередные заседания ради этих решений . Миллиарды от ЕС: спикер Рады сообщил, скоро ли народные депутаты будут голосовать за необходимые законопроекты.

Также, как уже сообщалось на нашем сайте, во время встречи в Нью-Йорке президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо заявила, что объем дальнейшей бюджетной поддержки будет напрямую зависеть от темпов продвижения реформ в Украине . Деньги в обмен на реформы: ЕС выдвинул Украине условие для новой помощи.