Путин всего за год потратил на вагнеровцев 86 миллиардов: это больше, чем бюджет Новосибирска

Президент враждебного государства Владимир Путин признал, что из кремлевского бюджета финансировалась ЧВК "Вагнер". Собственно, за год Россия потратила на эту частную военную компанию 86,3 миллиарда рублей.

Мятеж вагнеровцев не продержался и сутки, но наделал много шума и показал, что Путина могут изменить и те псы, которых он щедро кормит. О заявлении, сделанном диктатором на встрече с военными 27 июня после неудачного "вооруженного восстания" Пригожина, – информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также ФСБ закрыло дело против Пригожина, Лукашенко объяснил свою позицию: актуально о мятеже

Россия признала финансирование вагнеровцев

Как отметил "бункерный", с мая 2022 года Россия выделила на содержание бойцов ЧВК "Вагнера" и страховые выплаты для них 86 миллиардов. Скажем, годовой бюджет Новосибирска, являющийся крупнейшим городом Сибири, за 2023 год составляет 84 миллиарда.

Хочу, чтобы мы все знали об этом. Группа "Вагнера" полностью обеспечивалась государством, из министерства обороны, из государственного бюджета. Мы полностью финансировали эту группу,

– сказал Путин.

Кроме того, он выразил обеспокоенность по поводу коррупции, которая могла быть и есть в руководящих кругах этого военного формирования: "Я надеюсь в ходе этого никто ничего не украл или украл поменьше, но, безусловно, мы с этим будем разбираться".

Последствия мятежа Пригожина

Уже можно констатировать, что главарь ЧВК "Вагнера" не понесет наказание за организацию этого "вооруженного восстания". Собственно, ФСБ закрыло уголовное дело против него.

Путин встретился с военными, которые якобы противостояли этому мятежу и наградили их отличиями. Это довольно странно, ведь, как известно, масштабных боестолкновений между вагнеровцами и русскими солдатами не было. Пригожин сам развернул колонны.

Кроме того, диктатор признал, что Россия была в шаге от гражданской войны из-за того, что главарь вагнеровцев захотел организовать бунт.