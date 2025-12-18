Бельгия демонстрирует позитивные сигналы по финансированию Украины, –Зеленский

Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что несмотря на все риски, важно обеспечить Украине финансовую поддержку. Он также акцентировал на позитивном сигнале со стороны премьера Бельгии.

Украина стремится, чтобы репарационный инструмент не остался под контролем России, которая будет пытаться его блокировать. Соответствующее заявление президент Украины сделал во время пресс-конференции в Брюсселе 18 декабря, передает 24 Канал.

Как президент оценивает готовность Европы передачи Украине российских активов?

По словам Зеленского, репарационный заем в случае мира позволит финансировать восстановление страны, а в случае продолжения войны средства направят на приоритетные потребности, в частности на производство дронов.

Я понимаю риски, но мы в войне и имеем большие риски. Мы в любом случае должны решить вопрос так, чтобы Украина не осталась без финансовой поддержки. Это позитивный сигнал от бельгийского премьера,

– заявил глава государства.

Президент также подчеркнул, что большинство лидеров ЕС поддерживают идею репарационного займа, хотя существуют и те, кто предлагает альтернативные механизмы финансирования.

В то же время он отметил, что в Европе осознают необходимость не оставлять Украину без финансового ответа на ближайший год.

Кроме того, премьер Польши Дональд Туск заявил, что в ЕС достигли переломного момента по замороженным российским активам.

Важно! По словам Туска, существует общее согласие, что стоит попробовать использовать эти средства в пользу Украины, поскольку это будет справедливо, оправдано и полезно для Европы.

Какая предыстория?