Пирамида B2B Jewelry воскресла: как украинцев продолжают разводить на деньги

Финансовая пирамида B2B Jewelry и одноименная сеть магазинов ювелирного завода "Шарм" из Винницкой области снова работают. После подъема в 2018 году и блокировки деятельности летом 2020 года, доверчивым клиентам продолжают продавать сомнительные сертификаты под предлогом безумных процентов от покупки украшений.

B2B Jewelry продолжает работать в 2021 году и собирать деньги с клиентов. Ее основатель свободно катается по миру. Он намерен расширять бизнес в Украине и за рубежом.

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Только в июле 2021 года компания планирует открыть еще 15 ювелирных салонов в Украине. А ее владелец открыто говорит, что имеет бизнес в Турции и не только. Все это – на глазах у СБУ, которая якобы закрыла компанию еще в прошлом году.

Что такое B2B Jewelry?

B2B Jewelry – это украинская финансовая пирамида, созданная под прикрытием ювелирных салонов. Основал ее выходец из Винницкой области Николай Гонта. Сначала продавал украшения в Ладыжине, а затем запустил "инвестпроект" по принципу пирамиды.

Варианты "инвестиций"

Наивным гражданам предлагали 2 варианта "инвестиций". Основной – вложить деньги в "подарочный сертификат". Без всякого договора и юридических обязательств – просто под обещание выплачивать абсурдные 400 процентов годовых.

Никакого секретного источника, который бы приносил столько денег, Гонта не изобретал. Деньги первым вкладчикам поступали путем инвестиций других. Поэтому это финансовая пирамида.



Образец сертификата B2B Jewelry / Скриншот с видеоролика

"Я рассчитывал приумножить деньги. Прекрасно понимал, куда иду, что проект очень рискованный. Такие проценты только в очень рискованных проектах", – рассказал клиент B2B Jewelry Андрей Дядин. Мужчина инвестировал в картонные сертификаты 40 тысяч гривен.

Второй вариант "инвестиций" – накупить украшений. Под обещание, что со временем вам вернут всю стоимость украшения, и само украшение оставят, и еще сверху накинут. Это назвали модным словом "кэшбек".

Как работает пирамида

Если компания возвращает полную стоимость украшения и оставляет у клиента само украшение, за чей счет организовали этот праздник? За средства тех, кого "разведут" следующими. А когда приток новых "адептов" в пирамиду падает, деньги заканчиваются.

Так закрылась B2B Jewelry. Весной 2020 года, с началом локдауна, компания нерегулярно насчитывала проценты клиентам, а потом и вообще заблокировала возможность получить деньги. Дядин из вложенных 40 тысяч гривен успел вернуть лишь 10.

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Команда Bihus.Info ради эксперимента также купила сертификат B2B в марте 2020 года. Самый дешевый – на тысячу гривен. С конца марта 2020 года начисление процентов происходило с перебоями, а с лета снять их вообще стало невозможно.

Закрытие B2B Jewelry

Через несколько месяцев Служба безопасности Украины, Нацполиция и налоговая под наблюдением прокуроров пришли в B2B. В августе 2020 года СБУ сообщила о блокировании "противоправной деятельности организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан".



Закрытие В2В в 2020 году / Фото пресс-службы СБУ

Впоследствии выяснилось, что детищем Гонты заинтересовались еще в 2018 – 2019 годах. Открыли несколько производств: о фиктивном предпринимательстве, мошенничестве, легализации преступных доходов. Несколько лет продолжалось расследование, за это время сеть разрасталась – вплоть до краха в 2020 году.

Масштабы аферы

Правоохранители описали масштабы аферы: 600 тысяч вкладчиков отдали B2B Jewelry 250 миллионов долларов. Деньги отдавали то наличными, то на благотворительный фонд, то на ФЛП, то на какие-то "левые" компании. Далее организаторы их "перебрасывали" по цепи других фирм и ФЛП, а тратили полученные на недвижимость, автомобили и драгоценности.

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У организаторов финансовой пирамиды нашли целый остров возле Киева и 18 элитных внедорожников. Арестовали счета и имущество, объявили подозрения, выбрали меры пресечения. Это было летом 2020 года, а уже зимой того же года B2B начала оживать.

Воскресение B2B

В конце 2020 года компания создала новый канал на ютубе и начала выкладывать туда видеоролики. Рекламировала розыгрыши и привлекала новых покупателей. Уже весной 2021 года B2B Jewelry окончательно ожила и снова начала собирать деньги с людей. Даже заявила: "Выплаты возобновились".

На самом деле начали снова начислять проценты, но превратить их в реальные деньги – невозможно. Нет такой функции на экране. В салоне компании выяснилось, что есть условие вывода процентов – дать еще денег B2B, то есть купить больше украшений. Или перевести старые сертификаты в серебро без доплат по сумасбродному "курсу".



Остров Гонты / Скриншот с видеоролика

"Когда они заработали, я хотел отовариться, но сначала посмотрел на стоимость серебра. В ломбардах это 15 гривен за грамм, при том что отоваривание там стоило около 400 гривен за грамм. Если бы я отоварил свои 40 тысяч, то получил бы лишь 500 гривен", – пояснил Дядин.

Просто вывести застрявшие средства из компании – нереально, но в B2B снова очереди. Люди несут туда деньги пачками. Как и ранее, в салоне принимают исключительно наличные.

Для покупок онлайн теперь вместо ФЛП используют ООО "Голдмайстер". Оформлена компания на жителя Ладыжина, который отбыл срок за разбойное ограбление. А вот сертификаты продавать перестали. Оставили только ювелирку.

Турецкий клон

Гонта, которому давали круглосуточный домашний арест, теперь свободно гуляет по магазинам и выводит пирамиду на новые рынки за рубежом. Недавно в Турции открыли клон компании – Cancri Jewelry. Опять ювелирка, заоблачные проценты и аналоги сертификатов. И сама система – приведи друзей и заработай на них. Cancri называет себя "ювелирным домом" в Стамбуле. Страницы в соцсетях ведет, правда, не на турецком, а на русском.



Предложения от Cancri / Скриншот с сайта компании

Так называемые турецкие ювелиры успели провести презентацию в Одессе. Рассказывали, как зарабатывать на покупке бриллиантов и получать стабильную прибыль. Cancri работает по схеме В2В, только из Турции, рекламируется на украинскую аудиторию. Это может свидетельствовать, что Cancri является новой В2В Гонты.

Остров Гонты

Собственный остров возле Киева, который принадлежит основателю финансовой пирамиды, совсем не безлюден. Здесь много авто с регистрацией Ладыжина и активно ведут строительство. Сам Гонта настаивает, что это имущество – не его. Но по документам как минимум 4 участка острова записаны на его тещу. От нее зять тоже открещивается.



Основатель В2В Николай Гонта / Скриншот с видеоролика

Автомобиль Nissan, который заметили на острове, принадлежит благотворительному фонду "Зимородок". Фонд – жены Гонты, и именно через него распределяли сверхприбыли от пирамиды. Заметили здесь и черный Mercedes, который с острова приезжал в магазин В2В. Двухэтажный коттедж с белым Mercedes во дворе записан на сына Гонты Александра.

Почему почти через год после выдвижения громких уголовных подозрений в Гонты и его родных все хорошо в СБУ отказались прокомментировать. Правоохранители заверили, что работают дальше и стоит ждать обвинительные акты и передачу дела в суд. Почему Гонте и окружению удалось ослабить меры можно было бы узнать, если бы судьи опубликовали соответствующие решения. Но в Печерском суде свои решения скрыли, а с судебного реестра исчезли некоторые уже давно опубликованные постановления об арестах имущества и мерах пресечения.

Как мы выяснили, это произошло благодаря Офису Генпрокурора. Там вдруг решили их засекретить. Это произошло в июне 2021 года. Есть вопросы и к следователям. Ранее они объясняли работу магазинов сети заботой, мол, чтобы вкладчики могли обменять картонные сертификаты на товар. Но пока правоохранители делают вид, что ждут пока вкладчики извлекут из пирамиды немного денег, в реальности В2В "косит" деньги из новых вкладчиков.



Имущество Гонты и его окружения на острове / Скриншот с видеоролика

Разговор с В2В

Во время подготовки этого материала журналисты Bihus.Info пообщались с ведущей новостного блока B2B Jewelry Александрой Нечаевой. Впоследствии B2B смонтировала из интервью очередной рекламный ролик и выложила у себя на ютубе. Ответы блогерши – это органичное продолжение лохотрона, построенного на недоговаривании фактов и просто лжи.



Разговор с Александрой Нечаевой / Скриншот с видеоролика

Клиентам говорят, что проект развивается и выплаты вернулись, но не говорят, что за получение старых выплат нужно еще доплатить компании. Утверждают, что могут отдавать и ювелирку, и ее стоимость сверху, но на самом деле абсолютно ничего не гарантируют, никаких договоров с B2B.

Уверяют, что в прошлый раз "кинули" вкладчиков на деньги только из-за локдауна и коронавируса, но не объясняют, что главная причина – в самой модели пирамиды. Это бизнес, построенный на перераспределении денег следующих вкладчиков, который может "упасть" в любой момент. В B2B Jewelry перед клиентами нет никаких договорных обязательств.