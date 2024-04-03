Трамп уже давно куплен Путиным: что означает для Украины возможная помощь в кредит

В конгрессе США уже более полугода не могут принять законопроект о финансовой помощи для Украины. Некоторые республиканцы настаивают на финансировании в кредит. Это условие может ударить по украинскому бюджету.

Об этом рассказал 24 Каналу Юрий Рашкин, общественный и политический деятель из США, депутат от округа Рок в штате Висконсин, отметив, что только власть с авторитарным или тоталитарным мышлением может рассмотреть вариант с кредитом, исключительно для наживы. Украинская экономика слишком слабая, чтобы брать в долг.

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"Если вы демократия, то понимаете важность каждого избирателя, понимаете цену каждой человеческой жизни. Поэтому желание обанкротить какую-то страну не привлекает", – сказал Рашкин.

Трамписты за кредит для Украины

Юрий Рашкин объяснил, что для Дональда Трампа Украина – всего лишь ресурс для обогащения. Его мировоззрение в векторе экономической выгоды.

Соединенные Штаты Америки при Байдене и демократах не будут смотреть на Украину как на возможность наживы. Это не входит в мировоззрение и политику демократической партии США,

– отметил Рашкин.

Украина не сможет договориться с партией Трампа на выгодных для обеих сторон условиях.

Трамп уже давно куплен Путиным. Украина не может предложить ему таких ресурсов, как это сделал Владимир Путин,

– подчеркнул общественный и политический деятель из США.

Что известно о финансовой помощи от США