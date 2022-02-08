Финансовая помощь и предотвращение агрессии России: о чем договорились Зеленский с Макроном

На фоне российской агрессии в Украину прибыл глава Франции Эммануэль Макрон. Произошло это впервые за последние 24 года. Французского лидера встречал Владимир Зеленский.

Совместная встреча Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона состоялась 8 февраля. Главные тезисы переговоров собрал 24 канал.

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Многочисленная помощь от Франции

Как рассказал украинский лидер, во время переговоров стороны затронули вопрос усиления сотрудничества. Так, Макрон пообещал передать Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Эти средства используют для стабилизации украинской экономики.

Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику. Мы сейчас уже неплохо идем, но это мощный шаг для экономической устойчивости Украины,

– сказал Зеленский.

Кроме этого, в рамках военно-технического сотрудничества Украина и Франция подписали соглашение о сотрудничестве между Укроборонпромом и французской стороной. Также Зеленский и Макрон договорились о поставках в Украину:

130 локомотивов компании Alstom стоимостью 900 миллионов евро;

370 единиц пожарной техники Desautel на 300 миллионов евро.

Также реализуется проект по строительству в Николаеве патрульных катеров для Государственной пограничной службы. Украина и Франция продолжат развивать сотрудничество с компанией Airbus по созданию национального перевозчика,

– заметил президент Украины.

Восстановление инфраструктуры на востоке Украины

Еще одним важным вопросом встречи Зеленского и Макрона стало вовлечение Франции в совместные экономические и инфраструктурные проекты. Так, французская сторона приняла участие в восстановлении инфраструктуры и улучшении жизни украинцев на востоке.

Речь идет о важном проекте для очистки питьевой воды в Мариуполе и реконструкции водоканала в городе Попасная на Луганщине. По словам президента, благодаря этим проектам доступ к качественной питьевой воде получат 1,5 миллиона жителей Мариуполя и более 1 миллиона украинцев в Луганской области.

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Нормандский формат и Минские соглашения

Политики также вспомнили о дипломатических путях решения конфликта на Донбассе. Владимир Зеленский считает проведение встречи политических советников лидеров стран нормандского формата важным шагом на пути к организации саммита лидеров Украины, Франции, Германии и России.

Как сообщил Макрон, ближайшая встреча в нормандском формате состоится на уровне политсоветников 10 февраля. Он также заявил, что Франция и Германия продолжат работу в роли посредников для урегулирования конфликта на Донбассе.

Что известно о последних нормандских встречах

Новую встречу советников глав государств запланировали на 10 февраля в Берлине. Предыдущий этап переговоров состоялся 26 января в Париже. Длился он 8 часов. Это было Новую встречу советников глав государств запланировали на 10 февраля в Берлине. Предыдущий этап переговоров состоялся 26 января в Париже. Длился он 8 часов. Это было восстановлением нормандского формата – впервые после 2019 года. Советники подчеркнули необходимость прекращения огня и основополагающем значении Минских договоренностей. Также они обсудили значение активизации работы Трехсторонней контактной группы.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости вернуться к системам гарантий, которые ранее обеспечивали порядок в вопросах безопасности и обороны в Европе.

"Мое намерение, именно с этим я приехал и в Москву, и в Киев – чтобы восстановить безопастностно-оборонительный порядок на европейском континенте. В контексте вызовов безопасности нам надо вернуться к определенным системам гарантии, которые гарантировали бы всем нам этот порядок", – сказал Макрон.

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Накануне Макрон встречался в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры длились 6 часов. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и "гарантии безопасности", которых требует Россия.

Также Макрон во время визита в Киев заявил, что Европейскому континенту нужен новый безопастностно-оборонительный порядок, который устроил бы всех игроков. Что именно он имеет в виду под порядком, президент Франции не конкретизировал.