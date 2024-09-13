6 миллиардов долларов могут "сгореть": Конгресс должен срочно принять меры по помощи Украине

Срок финансирования для Украины, что составляет почти 6 миллиардов долларов, истекает в конце месяца. Чтобы этого избежать, Конгресс должен оперативно принять необходимые меры.

Администрация Байдена обратилась к Конгрессу с просьбой включить полномочия по финансированию в любую резолюцию, которую законодатели могут принять до окончания финансового года 30 сентября. Это необходимо для финансирования федерального правительства и предотвращения его остановки.

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США планируют продолжать финансирование

Американские официальные лица сообщили, что Министерство обороны рассматривает альтернативные варианты, если текущие усилия окажутся неэффективными.

По информации источников агентства, около 5,8 миллиарда долларов, выделенных президентом для сокращения полномочий (PDA), вскоре закончатся. Кроме того, 100 миллионов долларов по PDA останутся действительными до конца месяца, сообщили чиновники. Этот инструмент позволяет Пентагону быстро извлекать оружие из запасов и отправлять его в Украину.

Справка. В рамках Инициативы содействия безопасности в Украине есть чуть более 4 миллиардов долларов, срок действия которых не закончится в конце месяца. Эти средства, срок действия которых истекает 30 сентября 2025 года, предназначены для финансирования контрактов на поставку вооружений, которые не будут выполнены в течение года или более.

Министерство обороны США сотрудничает с Конгрессом, чтобы не потерять финансирование, которое останется от 60-миллиардного пакета помощи Украине после завершения финансового года,

– заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что задержки домогоги партнеров в конце 2023 – начале 2024 года привели к серьезным неудачам на поле боя и падению морального духа. Он отметил, что такие задержки до сих пор являются реальной проблемой.