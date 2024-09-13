Адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням включити повноваження щодо фінансування до будь-якої резолюції, яку законодавці можуть ухвалити до закінчення фінансового року 30 вересня. Це необхідно для фінансування федерального уряду та запобігання його зупинці.

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США планують продовжувати фінансування

Американські офіційні особи повідомили, що Міністерство оборони розглядає альтернативні варіанти, якщо поточні зусилля виявляться неефективними.

За інформацією джерел агентства, близько 5,8 мільярда доларів, виділених президентом для скорочення повноважень (PDA), незабаром закінчаться. Крім того, 100 мільйонів доларів за PDA залишаться дійсними до кінця місяця, повідомили чиновники. Цей інструмент дозволяє Пентагону швидко витягувати зброю із запасів та відправляти її в Україну.

Довідка. В рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні є трохи більше 4 мільярдів доларів, термін дії яких не закінчиться наприкінці місяця. Ці кошти, термін дії яких закінчується 30 вересня 2025 року, призначено для фінансування контрактів на постачання озброєнь, які не будуть виконані протягом року чи більше.

Міністерство оборони США співпрацює з Конгресом, щоби не втратити фінансування, яке залишиться від 60-мільярдного пакету допомоги Україні після завершення фінансового року,

– заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що затримки домогоги партнерів в кінці 2023 – на початку 2024 року призвели до серйозних невдач на полі бою та падіння морального духу. Він зазначив, що такі затримки й досі є реальною проблемою.