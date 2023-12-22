Давайте не свои, – Давидюк сказал, где Запад может взять деньги для Украины

Украина нуждается в помощи от западных партнеров. Франция в частности продолжит поддерживать нашу страну и деньгами, и в вопросах оружия.

В этом убежден политолог Николай Давыдюк. В разговоре с 24 Каналом он объяснил, где партнеры могут взять деньги.

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Поддержка Украины

Эммануэль Макрон отметил, что в Европе начинают сомневаться в объемах помощи Украине. Но в то же время он отметил важность продолжения поддержки нашей страны и усиления безопасности, ведь это "позволит жить в мире" и не дать России победить.

Франция в первую очередь начала говорить о статусе кандидата для Украины, это было в прошлом году. Это была демонстрация большого лидерства. Макрон будет помогать Украине в вопросах и денег, и оружия,

– отметил Давидюк.

Вопрос финансовой помощи очень остро стоит перед партнерами. Политолог отметил, что именно Россия могла бы его решить и "платить с обеих сторон". Речь идет о ситуации, когда европейские компании выходили с российского рынка и понесли немалые финансовые потери.

"На 100 миллиардов долларов европейские компании пострадали. Мы должны предложить Макрону и ЕС не то, как дать свои деньги нам. Если Путин из их корпораций забрал 100 миллиардов долларов, нам нужно сделать так, чтобы они нам дали российские суверенные деньги. Там под 400 миллиардов. Возьмите 100 себе, которые у вас забрали, а 300 дайте нам и тогда не придется из своего кармана платить за эту войну. Россияне будут платить с обеих сторон. Давайте не свои деньги", – объяснил Николай Давидюк.

Отметим, в августе 2023 года в материале Financial Times говорилось о потерях европейских компаний, связанных с их деятельностью в России. Составляли они не менее 100 миллиардов евро с начала полномасштабного вторжения. Наибольшие потери понесли энергетические предприятия.

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