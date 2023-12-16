Однако не стоит сразу думать, что таким образом Макрон снова ищет возможности поговорить с Путиным. Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Игорь Рейтерович, акцентировав важную деталь в заявлении президента Франции.
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Какой мотив у Макрона
Эммануэль Макрон сказал, что ответит на звонок Владимир Путина, если президент России "будет иметь серьезные предложения по установлению мира в Украине".
В его заявлении нет ничего удивительного, я бы не искал здесь какую-нибудь измену. Макрон сделал очень важное уточнение, что готов к переговорам при соблюдении международного права. То есть Путин сначала должен сделать все, чтобы соблюдать это право, а уже потом можно говорить о переговорах,
– заметил Игорь Рейтерович.
С другой стороны, это можно рассматривать как ответ Путину, который на своей пресс-конференции 14 декабря несколько раз намекал на то, что Россия вроде бы готова к переговорам.
В частности, Путин указывал на предварительные предпосылки, которые, по его мнению, сделали бы эти переговоры возможными. К примеру, учет российской позиции.
"Теперь ему пришел ответ от Макрона, поскольку он до этого пытался "посмотреть Путину в глаза" и с ним пообщаться. А почему именно Макрон? Если посмотреть на поведение Франции, то в последнее время она пытается вернуть себе роль глобального игрока ", – отметил политолог.
Выступать посредником в различных конфликтных ситуациях, возникающих по всему миру, придаст политическим и репутационным баллам любой стране. Не исключением есть война России против Украины.
Также вероятно, что подобные заявления будут еще звучать. Не только от Эммануэля Макрона, но и от других западных политиков.
Возможны ли переговоры с Россией: что говорят в Украине и мире
- Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Владимиру Путину не нужен мир в Украине. Более того, Путин не хочет ни идти на диалог, ни заканчивать войну. По словам Зеленского, все может закончиться лишь приказом Путина увести войска с территории нашего государства. Тогда в ход пойдет дипломатия.
- Подобного мнения придерживается и бывший президент Украины Леонид Кучма. Он отметил, что Путину нужно не просто захватить украинские территории, но и уничтожение самой Украины. Поэтому диктатор не сможет подписать документ о мире, где не будет того, чего он так хотел достичь.
- В американском Институте изучения войны также склонны к тезису, что России не нужны переговоры. Как доказательство этому, аналитики приводят недавнее заявление главы российского МИДа Сергея Лаврова. Он подчеркнул, что длиннее будет война, так что, мол, труднее для Украины будут проходить и переговоры.