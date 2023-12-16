Однако не стоит сразу думать, что таким образом Макрон снова ищет возможности поговорить с Путиным. Такой мыслью с 24 Каналом поделился политолог Игорь Рейтерович, акцентировав важную деталь в заявлении президента Франции.

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Какой мотив у Макрона

Эммануэль Макрон сказал, что ответит на звонок Владимир Путина, если президент России "будет иметь серьезные предложения по установлению мира в Украине".

В его заявлении нет ничего удивительного, я бы не искал здесь какую-нибудь измену. Макрон сделал очень важное уточнение, что готов к переговорам при соблюдении международного права. То есть Путин сначала должен сделать все, чтобы соблюдать это право, а уже потом можно говорить о переговорах,

– заметил Игорь Рейтерович.

С другой стороны, это можно рассматривать как ответ Путину, который на своей пресс-конференции 14 декабря несколько раз намекал на то, что Россия вроде бы готова к переговорам.

В частности, Путин указывал на предварительные предпосылки, которые, по его мнению, сделали бы эти переговоры возможными. К примеру, учет российской позиции.

"Теперь ему пришел ответ от Макрона, поскольку он до этого пытался "посмотреть Путину в глаза" и с ним пообщаться. А почему именно Макрон? Если посмотреть на поведение Франции, то в последнее время она пытается вернуть себе роль глобального игрока ", – отметил политолог.

Выступать посредником в различных конфликтных ситуациях, возникающих по всему миру, придаст политическим и репутационным баллам любой стране. Не исключением есть война России против Украины.

Также вероятно, что подобные заявления будут еще звучать. Не только от Эммануэля Макрона, но и от других западных политиков.

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