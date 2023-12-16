Однак не варто одразу думати, що у такий спосіб Макрон знову шукає можливості поговорити з Путіним. Такою думкою з 24 Каналом поділився політолог Ігор Рейтерович, закцентувавши на важливій деталі у заяві президента Франції.

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Який мотив у Макрона

Еммануель Макрон сказав, що відповість на дзвінок Владімір Путіна, якщо президент Росії "матиме серйозні пропозиції щодо встановлення миру в Україні".

В його заяві немає нічого дивного, я б не шукав тут якусь зраду. Макрон зробив дуже важливе уточнення, що готовий до перемовин за умови дотримання міжнародного права. Тобто Путін спочатку має зробити все, щоб дотримуватися цього права, а вже потім можна говорити про переговори,

– зауважив Ігор Рейтерович.

З іншого боку це можна розглядати як відповідь Путіну, який на своїй пресконференції 14 грудня кілька разів натякав на те, що Росія начебто готова до перемовин.

Зокрема, Путін вказував на попередні передумови, які, на його думку, зробили б ці перемовини можливими. Наприклад, врахування російської позиції.

"Тепер йому прийшла відповідь від Макрона, оскільки він до цього намагався "подивитись Путіну в очі" і з ним поспілкуватися. А чому саме Макрон? Якщо подивитись на поведінку Франції, то останнім часом вона намагається повернути собі роль глобального гравця", – зазначив політолог.

Виступати посередником в різноманітних конфліктних ситуаціях, які виникають по всьому світу, додасть політичних та репутаційних балів будь-якій країні. Не виключенням є війна Росії проти України.

Також цілком імовірно, що подібні заяви надалі ще лунатимуть. Не лише від Еммануеля Макрона, але й інших західних політиків.

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