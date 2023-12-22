У цьому переконаний політолог Микола Давидюк. В розмові з 24 Каналом він пояснив, де партнери можуть взяти гроші.

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Підтримка України

Еммануель Макрон зазначив, що у Європі починають сумніватися в об'ємах допомоги Україні. Але водночас він наголосив на важливості продовження підтримки нашої країни і посиленні безпеки, адже це "дозволить жити у мирі" і не дати Росії перемогти.

Франція найпершою почала говорити про статус кандидата для України, це було минулого року. Це була демонстрація великого лідерства. Макрон допомагатиме Україні здобувати і гроші, і зброю,

– відзначив Давидюк.

Питання фінансової допомоги дуже гостро наразі стоїть перед партнерами. Політолог зазначив, що саме Росія могла б його розв'язати і "платити з обох боків". Мовиться про ситуацію, коли європейські компанії виходили з російського ринку і зазнали чималих фінансових втрат.

"На 100 мільярдів доларів європейські компанії постраждали. Ми маємо запропонувати Макрону і ЄС не те, як дати свої гроші нам. Якщо Путін з їхній корпорацій забрав 100 мільярдів доларів, нам треба зробити так, щоб вони нам дали російські суверенні гроші. Там під 400 мільярдів. Візьміть 100 собі, які у вас забрали, а 300 дайте нам і тоді не доведеться зі своєї кишені платити за цю війну. Росіяни платитимуть з обох боків. Давайте не свої гроші", – пояснив Микола Давидюк.

Зазначимо, у серпні 2023 року у матеріалі Financial Times мовилося про втрати європейських компаній, пов'язані з їхньою діяльністю в Росії. Складали вони не менш як 100 мільярдів євро від початку повномасштабного вторгнення. Найбільших втрат зазнали енергетичні підприємства.

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