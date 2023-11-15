После Дня благодарения: в Сенате США сказали, когда рассмотрят запрос Байдена о помощи Украине
Источник:CNN
Палата представителей США все же рассмотрит запрос президента Джо Байдена о финансовой помощи Украине. Это должно произойти после того, как в Соединенных Штатах пройдет День благодарения.
В 2023 году американцы отмечают этот праздник 23 ноября. В это время конгрессмены от обеих партий будут обсуждать часть пограничной политики США.
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США рассмотрят предложение Байдена по Украине
Лидер республиканского большинства в Сенате США Чак Шумер сказал, что комбинированный пакет национальной безопасности включает помощь Израиля, Украины, Тайваня и укрепление границы с Мексикой. Он подчеркнул, что "очень сильно хочет, чтобы все четыре запроса президента были одобрены – в отношении Украины, Израиля, гуманитарного и индийско-тихоокеанского".
Также Шумер подчеркнул, что большинство будет очень упорно работать, чтобы добиться принятия помощи. Он добавил, что лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и его просьба включить охрану границы в пакет неприемлемы.
У нас есть демократы и республиканцы, которые работают вместе, чтобы попытаться разработать пакет безопасности границ, имеющий поддержку обеих партий. Но мы должны это сделать, и как только мы вернемся на День благодарения, это будет очень высокий приоритет, завершить все четыре дела, имеющих поддержку обеих партий в Палате,
– подчеркнул он.
В то же время, на вопрос о попытках Республиканской партии в Палате представителей поделить пакет на более мелкие отдельные законопроекты, Шумер ответил, что им нужна двухпартийная поддержка всех четырех запросов, и он будет усердно работать, чтобы выполнить все четыре.
Палата представителей приняла временное финансирование
- Палата Представителей США 14 ноября приняла решение о т временного финансирования правительства США. Это произошло после долгих и сложных дискуссий.
- Сам проект представил спикер Палаты представителей Майк Джонсон. В то же время, в пакете нет финансирования ни для Украины, ни для Израиля.
- Согласно документу, до 19 января финансирование пойдет для военного строительства, дела ветеранов, нужды транспорта, жилья и министерства энергетики. Все остальные разветвления правительства будут поддерживать до 2 февраля 2024 года.