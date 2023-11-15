После Дня благодарения: в Сенате США сказали, когда рассмотрят запрос Байдена о помощи Украине

Палата представителей США все же рассмотрит запрос президента Джо Байдена о финансовой помощи Украине. Это должно произойти после того, как в Соединенных Штатах пройдет День благодарения.

В 2023 году американцы отмечают этот праздник 23 ноября. В это время конгрессмены от обеих партий будут обсуждать часть пограничной политики США.

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Лидер республиканского большинства в Сенате США Чак Шумер сказал, что комбинированный пакет национальной безопасности включает помощь Израиля, Украины, Тайваня и укрепление границы с Мексикой. Он подчеркнул, что "очень сильно хочет, чтобы все четыре запроса президента были одобрены – в отношении Украины, Израиля, гуманитарного и индийско-тихоокеанского".

Также Шумер подчеркнул, что большинство будет очень упорно работать, чтобы добиться принятия помощи. Он добавил, что лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл и его просьба включить охрану границы в пакет неприемлемы.

У нас есть демократы и республиканцы, которые работают вместе, чтобы попытаться разработать пакет безопасности границ, имеющий поддержку обеих партий. Но мы должны это сделать, и как только мы вернемся на День благодарения, это будет очень высокий приоритет, завершить все четыре дела, имеющих поддержку обеих партий в Палате,

– подчеркнул он.

В то же время, на вопрос о попытках Республиканской партии в Палате представителей поделить пакет на более мелкие отдельные законопроекты, Шумер ответил, что им нужна двухпартийная поддержка всех четырех запросов, и он будет усердно работать, чтобы выполнить все четыре.

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