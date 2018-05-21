Финансовый директор "Укрзализныци": "Совковые" поезда уходят в прошлое

"Украинская железная дорога" прошлым летом в очередной раз получила новое руководство. Однако реформирование и совершенствование главной железнодорожной артерии страны не останавливалось, уверяют ее топ-чиновники.

Директор по экономике и финансам ОАО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев в интервью сайту "24" рассказал, какими достижениями предприятие может похвастаться за последний год: что уже была внедрено, каких положительных новинок ждать до конца года и над чем работает руководство УЗ.

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Андрей, расскажите, на какой стадии сейчас работа по обновлению подвижного состава?

Она продолжается, это системная работа. Она происходит методом приобретения новых вагонов и модернизации вагонов еще советского образца, которые сегодня отработали свой ресурс. У нас основной пассажирский подвижной состав сформирован еще во времена Советского Союза, это – почти 80%. Никто достаточно долгое время не инвестировал в обновление подвижного состава. В период 2010-2016 годов не было приобретено ни одного нового пассажирского вагона, если не учитывать дневные скоростные электропоезда ИНТЕРСИТИ +.

В прошлом году мы приобрели 50 новых вагонов, в этом году в планах – закупить еще 54 пассажирских вагона. На капитально-восстановительный ремонт в этом году должны зайти 150 вагонов. Мажет 50 из них – уже отремонтированы. Обновленные вагоны – фактически новые, в них заменено почти все, и они мало чем отличаются от новых, рядовой пассажир в большинстве случаев по уровню комфорта не отличает капитально отремонтированые вагоны от новых. Но несмотря на разницу между изготовлением новых вагонов и реконструкцией старых – мы больше модернизируем. В том числе и потому, что количество новых вагонов, которые могут быть изготовлены в Украине – достаточно ограничено. А нам необходимо заменить достаточно большое количество подвижного состава для того, чтобы не допустить дальнейшего уменьшения эксплуатационного парка пассажирских вагонов. Чтобы не сокращать объемы перевозок – мы идем на реконструкцию. Но параллельно развиваются и мощности национальных производителей. Рассчитываем, что в течение 4-5 лет обновим фактически весь наш пассажирский подвижной состав.

Новые пассажирские вагоны значительно выигрывают по виду по сравнению с "совковыми"

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Я регулярно езжу, поэтому вижу картину – сколько попадается старых вагонов, сколько новых. И вижу – все чаще попадаются новые. За 2017-2018 года мы 15 процентов подвижного состава обновим. За последующие годы –будем наращивать темпы, увеличим количество модернизированных и реконструированных вагонов. И за 4-5 лет достигнем фактически полной замены. Это означает, что пассажиры, как о страшном сне, забудут о существовании вагонов без кондиционеров или туалетов с выбросами на пути. Это они в дальнейшем будут видеть только в музеях.

Но украинцы до сих пор жалуются на комфорт в поездах. Изменения уже есть, чем можете похвастаться?

Мы заменили 500 тысяч комплектов белья. Это около 70% всего белья, которое ездило в поездах. Только в этом году во все, что связано с пассажирскими перевозками, будет инвестировано около 4 миллиардов гривен. И мы уже видим, что выполняем значительную часть этих капитальных инвестиций.

Выполнено немало модернизаций для комфорта перевозок – как установки устройств для подачи вагонов не в замерзшем состоянии и не в состоянии адского котла летом. Мы оборудовали 64 станции системами электропитания, которые позволяют поддерживать комфортную температуру в вагонах: разогревают вагон перед подачей зимой, чтобы пассажир не садился в "холодильник" и не ожидал, пока вагон нагреется, или наоборот охлаждать летом, чтобы температура в салоне во время посадки была комфортной для пассажиров.

Упомянутые ранее 150 вагонов после капитально-восстановительного ремонта будут также оборудованы системами кондиционирования воздуха, вакуумными туалетными системами.

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Еще относительно комфорта пассажиров – мы работаем над изменениями в графике движения поездов, чтобы уменьшить время ожидания на промежуточных станциях между поездами для пересадки. Это время не будет превышать 20-30 минут. Также создана возможность приобретения в онлайне билетов с пересадкой – одним кликом.

Так выглядят современные туалетные системы в вагонах поездов

А как насчет новых маршрутов? Есть ли в планах расширение?

Когда мы понимаем, что спрос на перевозки будет расти – это праздничные, выходные дни, сезон отпусков, мы всегда запускаем дополнительное количество поездов. Прошлым летом это было 34 дополнительных поезда.

Также работаем над новыми маршрутами – это маршруты через всю страну для того, чтобы обеспечить надежное, быстрое и комфортное сообщение между регионами. По мере введения они будут анонсированы, но скажу – для пассажиров будет много интересных предложений.

Международное сообщение – будет развиваться?

Мы запускаем новые маршруты и хотим увеличивать количество людей, которые будут ездить по международных рейсах.

Ведем также работу по созданию пересадочного хаба на территории Украины в Мукачево – с широкой колеи на узкую. Можно будет пересаживаться на узкую колею, на иностранный или даже наш поезд – и ехать в Европу. В ближайшей перспективе – это Мукачево-Будапешт, далее – Словакия, Румыния и другие страны.

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За какие средства все покупается и как это взаимосвязано с доходностью пассажирских перевозок?

Пассажирские перевозки по сути своей убыточны. Так есть во всем мире. Нам они приносят 10 млрд убытков, так было в прошлом году. Мы кросс-субсидируем грузовым бизнесом пассажирские перевозки. Это было во все периоды. С каждым годом цифра убытков увеличивается, потому что растет себестоимость компонентов перевозок. А цену мы не пересматривали уже достаточно давно. А когда и пересматривали – не на достаточный уровень относительно того, как менялись цены на компоненты. Все, что делает сегодня "Укрзализныця" – аккумулирует доходы от грузоперевозок и других видов своей деятельности и финансирует за этот счет пассажироперевозки. Никаких других финансирований, ни от государства, ни от кого другого, мы не получаем.

По закону о железнодорожном транспорте межрегиональные перевозки должны финасуватися из государственного бюджета, местные, пригородные перевозки – должны финансировать совместно с местными органами власти. Но мы эти деньги никогда не получали. Поэтому – уменьшали инвестиции в другие виды деятельности, и удерживали это направление. Льготные перевозки нам также не оплачивались местными органами самоуправления. Средний возврат средств от льготных перевозок у нас – 8-9%. В прошлом году это было 700 миллионов – те, которые нам не вернули.

Часто люди упрекают железнодорожников за недостатки в сервисе. Но с этими жалобами им целесообразно в первую очередь обращаться к местной власти, которую они выбрали. Она, получив в результате децентрализации полномочия и финансовый инструмент, пока самоустранилась от выполнения этой функции. В то же время "Укрзализныця" готова ко всем формам диалога с целью найти приемлемые формы и в сотрудничестве с местными властями обеспечить предоставление высококачественных услуг по пригородным перевозкам.

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Это проблема. Ибо сегодня износ пассажирского парка – около 94%. Это значит – только 6% вагонов должно было ездить. Это нисколько. Это даже не одна колесная пара. И все то, что сегодня ездит – ездит только потому, что мы инвестируем туда доходы от других видов деятельности.

Мы понимаем свою социальную функцию. Но у меня, например, внутреннее противоречие, когда начинают предъявлять к "Укрзализныце" претензии по поводу пассажироперевозок, тогда как в других, нормальных условиях, мы бы не должны были их выполнять вообще. Ведь нет магазинов, где просто месяцами берешь товар, и не даешь денег?

Правительство сейчас много говорит о монетизации субсидий, городских перевозках и тому подобное. Вы не обращались к правительству с таким вопросом – чтобы и льготные перевозки на УЗ тоже монетизировали?

Это было бы очень хорошо. Мы постоянно пишем, обращаемся, ежегодно – и по финансированию, возмещению. Так же предлагали и монетизировать. Мы понимаем, что в пассажирских перевозках мы монопольная компания. И что это не направление, на котором мы должны были зарабатывать. Но считаем, что если бы этот продукт был с нулевой рентабельностью и с возмещением человеку стоимости проезда органами социальной защиты – это было бы самое правильное решение. И это бы хорошо транслировалось на органы местного самоуправления, ведь они прекрасно понимали количество пассажиров, и свою социальную ответственность за них в рамках децентрализации бюджетных поступлений.

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Вы говорили, что хотите увеличить международные направления пассажирских перевозок. Сейчас они – так же убыточны?

Нет. Международные поезда и такие поезда, как Интерсити +, имеют рентабельность, не убытки. Поэтому есть надежда, что при замене на более энергоэффективные и экономные новые подвижные составы, вагоны, это даст эффект, пассажирские перевозки станут рентабельными.

Будет ли повышение тарифов для пассажирских перевозок?

Все будет зависеть от решения на уровне государства. Если мы дальше будем работать в нынешних условиях – вынуждены будем тариф время от времени поднимать, индексировать. Причем мы же не поднимаем его до рентабельного уровня, иначе надо было бы повысить стоимость проезда в пригородных поездах в 10 раз – мы реально на пригородных перевозках получаем на стоимости билета 1 из 10 гривен, которые потратили на перевозку. Конечно, в 10 раз повысить стоимость билетов мы не можем. Но если государство будет компенсировать льготным категориям стоимость проезда – это будет нулевая рентабельность, но затраты будут оплачены.

В финансовом плане у нас заложено повышение тарифов. Причем – в прошлом и позапрошлом году повышения не было. В 2018 году планируется провести индексацию тарифов в 2 этапа – с середины мая на 12%, с 1 октября – на 12%. На сегодня в 2019 году повышения тарифов не планируется.

Не только пассажирские вагоны дальнего следования выглядят современно

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Как вы боретесь с "зайцами" и сотрудниками, которые пускают безбилетников, а деньги "за проезд" – кладут в карман?

Самый действенный метод – уровень оплаты труда в совокупности с жестким контролем. Когда риск потерять работу будет значительно больше, чем прибыль "в кармане".

Для этого мы последние полтора года дважды поднимали заработную плату – на 25%. Сейчас речь идет о повышении, которое в корне другое – в зависимости от вида работ, квалификации и реального результата. Таким образом мы значительно повысили зарплату, по сравнению даже с 2016 годом – фактически на около 65% роста. И мы по уровню оплаты труда среди отраслей народного хозяйства вышли с 19 места на началу 2016 года на 8 место сегодня.

Конечно, у нас есть соответствующие профилактические меры и со стороны внутренней службы безопасности, и нашего ревизионного управления. Но мы уверены – главный аргумент для персонала не класть "в карман" – когда он видит положительные изменения в уровне оплате своего труда.

Чтобы в вагонах поддерживалась чистота – это тоже вопрос к оплате труда персонала?

Нет, здесь как раз мы внедряем новые технологические и организационные подходы. Это будут бригады уборщиков. Происходит разделение труда, и уборка – не обязанность проводника. Он только будет принимать работу уборщиков. Проводник хорошо будет выполнять свою работу, а бригады уборщиков – свою, они будут профессионалами в своей сфере. Причем они будут пользоваться новыми видами и технического оснащения, для различных видов покрытия, и моющих средств и тому подобное.

Пока есть "пилотные" пункты. Сегодня специально созданные бригады обслуживают 52 поезда, до конца 2018 такие будут работать на всех поездах.

Грузоперевозки развиваются значительно более лучшими темпами чем пассажирские. Каких изменений ожидать в тарификации грузовых перевозок?

В этом году в финансовом плане повышения тарифов здесь не предусмотрено. Мы занимаемся другой работой – провели дерегуляции вагонной составляющей. Украинская железная дорога больше не является монополистом именно на рынке вагонов, общая доля на этом рынке у нас уже меньше 30%, уже появились другие операторы, достаточно мощные. И мы как игрок на этом рынке вправе устанавливать цену на вагоны, которые являются нашей собственностью – и торговать с клиентом временем перевозки или арендой этого вида подвижного состава.

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Почему это важно. Пока у нас было государственное регулирование в этой сфере, а это фактически – до декабря 2017 года, то тариф за пользование составлял 124 гривны за вагон. А на рынке эта стоимость – 800 гривен. Соответственно, у нас покупали вагоны по 124 гривны и перепродавали их на рынок по 800 и зарабатывали ни на чем – по оценкам, опубликованным в одном из журналов, объем этого экспедиторского рынка составлял 5 миллиардов гривен. Государство путем этого регулирования заложило одну из крупнейших коррупционных схем в деятельности Украинской железной дороги.

Мы уже провели первый этап этой дерегуляции – разработали формульное ценообразование пока что. Конечно, невозможно рыночное ценообразование разработать формульно – формула никогда не учтет всех составляющих рынка. Но это первый этап. С 19 февраля мы уже работаем с дерегулированой составляющей. Это дало нам возможность заработать не на тех, кто перевозит, а с посредников – более 300 миллионов гривен за первый месяц.

Перспективы у пассажирских перевозок меньше, чем у грузовых

Второй этап – еще важнее – продажа на открытых электронных аукционах. С нами договора на перевозку подписали более 15 тысяч компаний, и любой из них сможет принять участие в электронных торгах и взять вагон уже на 100% по рыночной цене. Это должно полностью ликвидировать коррупционную составляющую на этом рынке, именно по вагонной составляющей, и, наконец, снизить цены на вагоны. Потому что иногда создавался искусственный дефицит и тому подобное. Когда цена станет одинаковой – не будет смысла вагон где-то придерживать. Соответственно, иностранные вагоны, которые являются частью нашего рынка, поедут сюда в большем объеме, когда цена будет открыта. И это нивелирует возможность зарабатывать на государственной компании, то есть на нас. Мы будем обычным рыночным игроком.

Сегодня вагонный бизнес уже стал рентабельным. Любому инвестору выгодно приобрести вагон, наладить процесс перевозки – и получать доходность от перевозок. Ранее срок получения окупаемости был вечным – то есть, никогда. Сегодня мы наблюдаем интерес построения вагонов всеми участниками рынка.

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И мы готовимся к подписанию договора с ProZorro.Продажи, через которые все будем осуществлять. Ожидаем, что эффект от этого этапа будет еще более значительным. Поговорим о нем, когда он начнет действовать.

А если бы государство задумало создать рынок пассажирских перевозок по железной дороге, чтобы УЗ перестала быть монополистом?

Не думаю, что здесь бы выстроилась очередь из желающих перевозить. Пассажирские перевозки дотационные во всем мире, вопрос только – кто и на каких условиях дает дотации.

Так все-таки – "Укрзализныця" убыточна, или нет?

Два года назад мы получили 16,8 млрд ущерба. В 2017 году мы вышли на 100 миллионов прибыли. Это значит, что мы закрыли дыру в 17 млрд путем оптимизации, приведения к стандартам и нормальной работы компании. В связи с этим мировое кредитное агентство Standard & Poor's пересмотрело наш кредитный рейтинг, вывело нас из дефолтного рейтинга, куда мы попали сразу после революционных и военных событий в нашей стране.

Поэтому по-новому наладили работу с международными инвесторами, на нас смотрят теперь как на потенциального партнера иностранные банки, компании – предлагают нам варианты механизмов финансирования. Мы сможем привлекать капитал и инвестировать в те же грузовые перевозки, а следовательно – и в пассажирские.

Мы проводим большую аналитическую работу по рентабельности нашей деятельности. Уже есть первые результаты – обсуждаем с зерновым рынком приостановление грузовых работ на 170 станциях. Всего у нас под грузовой работой – около 1000 станций. Но наша железная дорога создавалась, когда перевозили миллиард тонн груза, сегодня перевозит – 300 миллионов. Поэтому нужно смотреть на оптимизацию затрат. И наш финансовый результат – это следствие в том числе и такой оптимизации.

Если говорить об оптимизации – упоминаются те большие красивые недавно построенные пассажирские вокзалы, которые стоят почти пустые, и в которых даже еды негде купить. Что вы с такими будете делать?

Мы предполагаем государственно-частное партнерство. Развитие вокзальной сети обсуждается, как пример – может быть концессия. За рубежом уже есть такая практика – когда мы предлагаем частным лицам получить сооружение в концессию, менять или перестроить его, но генерировать прибыль от площадей как от торговых или развлекательных площадок. При этом – чтобы и мы имели доходность. Есть неплохие примеры такого сотрудничества в Польше, например. Мы рассчитываем, что так будет и у нас, на разных станциях. Надеемся, что уже в этом году сможем порадовать стартами первых таких проектов. Это полезно не только для "Укрзализныци", но и для всего украинского бизнеса – у него появляется новый источник для рентабельного финансирования и получения прибыли. Если клиент просто сел и сошел с поезда – это не покроет нам расходы. Если же совместить это с другим видом услуг, с определенным чеком клиента на определенной станции, может быть, мы и за этот счет выйдем на рентабельность пассажирских перевозок, и в том числе – заинтересуем пассажирскими перевозками и новые компании, которые захотели возить наших пассажиров с высоким качеством.

Все фото: с ФБ-страницы ПАО "Укрзализныця"

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