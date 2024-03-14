Вместо бронежилетов для ВСУ купили недвижимость и авто: в Финляндии задержали 3 подозреваемых
Источник:НАБУ
В Финляндии задержали трех человек. Их подозревают в отмывании средств на бронежилетах для украинских защитников.
В Финляндии задержали трех человек, которые могли присвоить почти 6 миллионов евро при закупках амуниции для украинских защитников. Инцидент произошел в понедельник, 11 марта.
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Что известно о схеме
Среди задержанных оказался один гражданин Финляндии. Его недвижимость уже арестовали.
По данным НАБУ, трех человек подозревают в отмывании средств Минобороны Украины при закупке бронежилетов на сумму в 5,7 миллиона евро. Их задержали благодаря совместной работе НАБУ, САП и Национального бюро расследований уголовной полиции Финляндской Республики.
Среди задержанных – представитель частной компании, которая недопоставила Минобороны 50% от закупленных и полностью оплаченных бронежилетов. Часть этих средств задержанные потратили на приобретение элитных автомобилей и объекта недвижимости,
– заявили в НАБУ.
Детективы НАБУ начали собственное уголовное производство по факту завладения средствами Минобороны при закупке бронежилетов. Они используют в этом деле собранные доказательства. Принимаются меры для возмещения убытков.
Кадры с места событий в Финляндии / Фото НАБУ
На закупках армейских кроватей тоже украли деньги Минобороны
- В Винницкой области правоохранители разоблачили схему хищения государственных средств, выделенных на нужды ВСУ. Ее создали должностные лица Минобороны.
- Они закупили 2 000 кроватей для военных по ценам выше рыночных и разворовали более 4 миллионов гривен. Всем трем лицам сообщили о подозрении. Им грозит до 12 лет тюрьмы.