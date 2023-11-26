Никаких политических дискуссий с Россией: Финляндия не планирует переговоры по ситуации на границе

Россия пытается искусственно создать миграционный кризис на границе Финляндии. Хельсинки закрыло пункты пропуска и не планирует вести переговоры с агрессором.

Об этом заявил премьер Финляндии. Петтери Орпо подчеркнул, что с Россией нет никаких политических дискуссий, с тех пор как оккупанты вторглись в Украину.

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Финляндия не будет вести переговоры с Россией

Премьер заверил, что Финляндия не намерена вести переговоры с Россией на уровне руководства государства о ситуации на восточной границе. Кроме того, не намерена способствовать появлению таких переговоров.

Мы готовы обсуждать на дипломатическом уровне. Политической дискуссии с Россией не было с тех пор, как Россия напала на Украину,

– подчеркнул Петтери Орпо.

Высокопоставленный чиновник добавил, что ситуация не изменится, пока не закончится захватническая война России в Украине.

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