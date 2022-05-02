Финляндия хочет построить забор на границе с Россией

Финляндия планирует усилить безопасность на своей восточной границе, где граничит с Россией. В настоящее время две страны разделяет изгородь из колючей проволоки.

В Финляндии опасаются гибридной войны

В финской пограничной службе рассказали, что сейчас идет подготовительный анализ. Сообщается, что руководство государства должно принять решение о строительстве забора.

Кстати Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России и обещает более жесткие санкции.

Власти Финляндии решили построить заборы на границах с Россией "в зонах повышенного риска". Речь идет о пограничных переходах и прилегающих к ним территориях.

В общей сложности протяженность границы Финляндии и России составляет 1 343 километра. Финские пограничники не уточнили, какой будет протяженность забора на границе с россиянами.

В финском министерстве внутренних дел заявили, что подготовка к строительству пограничных ограждений является частью оперативной готовности Финляндии.

В Финляндии хотят подготовиться к ситуации, когда Россия будет направлять "беженцев" на финскую границу, ведя гибридную войну. Что-то похожее происходило на границе Польши и Беларуси, когда так называемые беженцы пытались прорвать польскую границу.

Финляндия пытается уберечься от агрессии России

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