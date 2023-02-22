Финляндия утвердит решение о танках для ВСУ: когда это случится
Источник:Yle
Финляндия будет решать, предоставлять ли танки Украине. Решения будут приниматься на правительственном совете по представлению президента.
Правительство вопрос будет рассматриваться как предложение от Министерства обороны Финляндии. Ранее в Хельсинки заявляли, что они несколько в другом положении, чем остальные союзники, ведь тоже граничат с Россией.
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Что известно о танках от Финляндии
Финляндия завтра (23 февраля – 24 Канал) должна решить, как она примет участие в европейском проекте отправления в Украину боевых танков Leopard,
– заявило издание.
Предварительно известно, что страна будет вовлечена в проект несколькими возможными способами:
- путем участия в техническом обслуживании танков;
- путём передачи нескольких танков.
Более того, предварительно известно, что количество танков, которые могут быть переданы Украине, необязательно укажут в решении.
Танки от Финляндии: что известно
- 25 января министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что они готовы тем или иным способом присоединиться к коалиции союзников, помогающих Украине получить западные танки. Однако еще не определяют формат участия.
- Еще тогда министр говорил, что они рассматривают не только передачу самих танков, но и сопутствующие нужды. К примеру, обучение военных на этих танках.
- Уже 13 февраля премьер-министр Финляндии Санна Марин отмечала, что правительство еще не приняло решение о предоставлении танков ВСУ, ведь продолжается обсуждение. Кроме того, министерша отметила, что Финляндия поддерживает совместные закупки оружия странами ЕС для Украины, поскольку они укрепляют европейскую оборонную промышленность.