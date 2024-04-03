Новые системы ПВО и боеприпасы: Финляндия анонсировала пакет помощи Украине на 188 миллионов

Финляндия предоставит Украине 23-й пакет военной помощи, его стоимость составит 188 миллионов евро.

Это подтвердил президент Финляндии Александр Стубб во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 3 апреля.

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"Есть 23 пакет помощи Украине. Правительство приняло решение на прошлой неделе. 23-й пакет стоимостью 188 миллионов евро предусматривает в основном военную помощь", – отметил Александр Стубб.

В то же время пакет, по словам лидера Финляндии, включает и системы ПВО, и боезапас артиллерийский крупных калибров.

При этом Стубб добавил, что Финляндия пока предоставила 2 миллиарда евро военной помощи и еще 700 тысяч евро гуманитарной помощи.

"Итак, мы имеем где-то 900 миллионов ежегодно, если разделить эту сумму на 3 года. И эта поддержка будет продолжаться", – добавил он.

Помощь от Финляндии достигает 400 миллионов евро

Информация об одобрении 23 пакета на сумму 188 миллионов евро также обнародована в релизе Минобороны Финляндии. При этом перечень пакета не разглашают из соображений безопасности.

"Общая стоимость военной помощи Украине с начала полномасштабного вторжения приближается к 2 миллиардам евро. С учетом вклада Финляндии в размере 30 миллионов евро в чешскую инициативу по закупке снарядов для ВСУ поддержка Хельсинки в 2024 году уже превышает 400 миллионов евро", – говорится в сообщении.

Что этому предшествовало

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии внесло в парламент свое предложение по дополнению проекта бюджета на 2024 год. Оно включает увеличение помощи для Украины.

К слову, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо предостерег о потенциальной опасности нападения со стороны России в ближайшие годы. Он призвал европейские государства объединиться, чтобы не допустить этого.