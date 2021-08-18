В Министерстве внутренних дел Финляндии также сообщили, что выданные ранее отказы в предоставлении убежища мигрантам из Афганистана тоже пересмотрят. За ситуацией с террористами продолжат следить.

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Миграционная служба Финляндии приостанавливает принятие решений касаемо возвращения мигрантов в Афганистан,

– говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что внимательно следят за событиями в Афганистане. Кроме того, в МВД отметили: еще в июле Финляндия на практике приостановила депортацию афганских мигрантов.

Обратите внимание! По данным СМИ, боевики "Талибана" уже пригласили в Афганистан террористов "Аль-Каиды", ответственных за трагедию 11 сентября 2021 года.

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