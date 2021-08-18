У Міністерстві внутрішніх справ Фінляндії також повідомили, що видані раніше відмови у наданні притулку мігрантам з Афганістану також переглянуть. За ситуацією з терористами продовжать стежити.

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Міграційна служба Фінляндії призупиняє прийняття рішень щодо повернення мігрантів до Афганістану,

– мовиться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що уважно стежать за подіями в Афганістані. Окрім того, у МВС зауважили: ще у липні Фінляндія на практиці призупинила депортацію афганських мігрантів.

Зауважте! За даними ЗМІ, бойовики "Талібану" вже запросили в Афганістан терористів "Аль-Каїди", відповідальних за трагедію 11 вересня 2021 року.

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