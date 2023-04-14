Теперь в статусе члена НАТО: Финляндия провела военные учения у берегов России
Источник:Военно-Морские силы Финляндии
Недавно Финляндия сообщила о завершении военных учений. Они прошли при участии Германии и Португалии.
Следует отметить, что эти учения стали первыми для Финляндии в статусе полноправного члена Альянса. Что самое интересное, они проходили возле границы с Россией.
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Как проходили учения
Вместе с кораблями финского берегового флота участие в учениях в территориальных водах страны приняли немецкий фрегат "Мекленбург-Форпоммерн" и португальский NRP "Бартоломеу Диаш". На обоих было около 400 членов экипажа.
Сами же учения прошли в Финском заливе. Корабли будут оставаться в порту Хельсинки до 16 апреля.
Это был первый раз, когда мы имели честь провести PASSEX (обучение – 24 Канал) между членами НАТО. Совместная работа прошла без проблем, потому что мы несколько раз на протяжении многих лет усиливали нашу оперативную совместимость во время учений с группами постоянных военно-морских сил НАТО,
– рассказал капитан (ВМС) Патрик Лиллквист.
Финляндия провела военные учения / Фото Военно-Морские силы Финляндии
Отметим, что от Финляндии в учениях участвовали корабли FNS Purunpää, FNS Raahe и FNS Porvoo. В течение нескольких дней военные отрабатывали оперативную совместимость между судами-участниками в создании картины обстановки и навигации.
Финляндия в НАТО: главное
- Напомним, что после полномасштабного вторжения России в Украину, весной 2022 года, Швеция и Финляндия отказались от политики военного нейтралитета. Обе страны подали заявки на вступление в НАТО.
- Уже через год, 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31 членом Альянса, тем самым увеличив границу России и НАТО более чем на 1200 километров. Зато процесс вступления Швеции в Альянс несколько затягивается из-за разногласий с Турцией.
- Кстати, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что присоединение Финляндии к НАТО стало следствием агрессивного поведения Путина. Такого же мнения придерживается и глава Минобороны Украины Алексей Резников.