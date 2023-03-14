Финляндия все же рассматривает передачу истребителей Hornet Украине

В конце концов, Марин заявила, что Финляндия рассматривает возможность предоставления Украине Hornet.

К теме Никто не обещал Hornet, – Марин объяснила киевское заявление об истребителях для Украины

Премьер Финляндии в понедельник, 13 марта, заявила, что она открыта для обсуждения предоставления Украине истребителей, несмотря на критику внутри ее государства, поскольку Киев просил о более передовых системах вооружения.

Хотя Финляндия в настоящее время эксплуатирует парк самолетов F/A-18 Hornet, в декабре 2021-го она объявила, что заказывает 64 многоцелевых истребителя F-35A у американского подрядчика Lockheed Martin.

У нас появятся новые истребители F35… Когда эти старые Hornet будут выведены из вооружения, мы сможем обсудить их будущее использование,

– сказала Санна Марин.

Впрочем, по данным издания, хотя Финляндия планирует заменить реактивные самолеты, модель которых поступила в производство еще в 1980-х, новые истребители не должны поступить раньше, чем в 2025 году.

Что этому предшествовало

В пятницу, 10 марта, премьер-министр Финляндии Санна Марин прибыла с официальным визитом в Киев. Она встретилась с президентом Владимиром Зеленским. И как раз в тот день заявила, что Финляндия может передать Украине свои более старые истребители Hornet. Это и стало причиной жарких дискуссий.

Позже армия и президент Финляндии заявили, что будто бы вообще не обсуждали возможности предоставления Украине истребителей.

После этого Марин решила объяснить свое киевское заявление. Она сказала, что никто не обещал Hornet.

Обратите внимание! Чтобы защитить мирное население и инфраструктуру от ракетных обстрелов российских террористов, Украине крайне необходимы истребители. Больше всего помогут именно F-16.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что, в частности, проблему ракетоносителей России в Черном море может решить истребитель F-16. Этот самолет может быть частью противовоздушной обороны.

Заметим, что когда речь идет о сохранении жизни невинных людей, которые уже 384 день полномасштабной войны страдают от армии Путина, истребители F-16 – вовсе не прихоть, а необходимость.