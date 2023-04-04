Финляндия в НАТО: какой стала граница России с Альянсом – показываем на карте

Финляндия 4 апреля официально вошла в НАТО. В России уже началась истерика. Страна-террористка принялась угрожать.

Ранее странами Альянса, граничащими с Россией, были только Литва, Латвия и Эстония. Когда Финляндия присоединилась к НАТО, общая протяженность границы Финляндии с Россией выросла примерно на 1300 километров, сообщает 24 Канал.

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Это означает, что по состоянию на апрель 2023 года граница России с Альянсом увеличилась фактически в два раза. Теперь она составляет примерно 2600 киллометров.

Интересно, что у границы Финляндии и России нет больших населенных пунктов. В основном там раскинулись леса. От границы до российского Санкт-Петербурга – около 400 километров.

Как изменилась граница России с НАТО: смотрите на карте

Какой миф наиболее активно продвигает Россия

Россия 24 на 7 генерирует фейки. В частности, очень активно пропагандисты страны-террористки причитают из-за НАТО. Один из топ-мифов – Альянс пытается окружить Россию. Это звучит очень абсурдно, учитывая, что протяженность границ России – более 20 тысяч километров. Конечно же, НАТО со своими 2500 километрами хочет "окружить" страну-террористку.