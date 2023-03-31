В ближайшие дни Финляндия станет членом НАТО, – Столтенберг
Источник:Оана Лунгеску
Недавно Турция проголосовала за присоединение Финляндии к НАТО. Она стала последней страной, ратифицировавшей протокол о вступлении Финляндии в Альянс.
Следовательно, в ближайшие дни Финляндия официально станет 31-м членом НАТО. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг.
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Финляндия усилит НАТО
Все 30 членов НАТО ратифицировали протокол о присоединении Финляндии. Кстати, генсек уже поздравил финского президента Саули Нииностьо с этим историческим событием.
Финляндия официально присоединится к нашему Альянсу в ближайшие дни. Членство сделает Финляндию более безопасной, а НАТО – сильнее,
– сказал Столтенберг.
Он также добавил, что страна снабжена очень боеспособными силами, имеет расширенные возможности и сильные демократические институты, поэтому ее членство значительно усилит НАТО.
Швецию тоже ждут в НАТО
Столтенберг заверил, что он с нетерпением ждет возможности поскорее поздравить Швецию как полноправного члена семьи НАТО.
"Союзники соглашаются, что скорое завершение процесса ратификации для Швеции будет в интересах всех", – сказал Столтенберг.
Напомним, что Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае прошлого года после полномасштабного вторжения России в Украину. Однако после громкого скандала в Стокгольме Турция не спешит согласовывать вступление Швеции в НАТО.
Что известно о конфликте между Турцией и Швецией
- 21 января в Стокгольме прошли протесты против Турции, а также против вступления Швеции в НАТО. В ходе этих мероприятий лидер датской ультраправой политической партии "Жесткая линия" сжег экземпляр Корана.
- В Стамбуле мгновенно ответили на этот случай. Во время массовой акции под зданием посольства Швеции в ответ сожгли флаг этой страны.
- Затем на этот скандал ответил и президент Турции Реджеп Эрдоган после заседания Кабинета министров. Он в ответ на сожжение Корана заявил, что Швеции не следует ожидать от Турции поддержки вступления в НАТО.