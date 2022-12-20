Ответ на "московские кувалды": Финляндия передает Украине мощный пакет военной помощи
Источник:Yle
Финляндия выделила очередной пакет военной помощи для Украины. Также Финляндия продолжит обучать украинских военных.
Минобороны Финляндии сообщило об уже 11 грузах военной помощи Украине. Стоимость груза составляет 28,8 миллионов евро.
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Финляндия будет обучать ВСУ до конца 2023 года
Общая стоимость всех пакетов оборонной техники, которые Финляндия поставила в Украину, сейчас составляет 189,2 миллиона евро.
По оперативным причинам и с целью обеспечения безопасной доставки помощи содержание, способ доставки или график помощи не будут сообщаться более подробно.
Кроме того, силы обороны Финляндии будут продолжать участвовать в обучении ВСУ в Великобритании до конца 2023 года. В августе Финляндия направила около 20 инструкторов в обучающую миссию под руководством Великобритании.
Оборона Украины продолжается. Потребность в оборонной технике велика. Мы будем продолжать нашу поддержку,
– заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен.
Президент Финляндии Саули Ниинио одобрил решение о передаче Украине нового пакета военной помощи.
Финляндия ответила на "московские кувалды"
- Во двор посольства Финляндии в Москве во вторник неизвестны в масках бросила кувалды. Инцидент подтвердили в МИДе Финляндии.
- В международном разведывательном сообществе InformNapalm считают, что, вероятно, молоты бросали любители частной военной компании "Вагнера" и его главы Евгения Пригожина. Именно молот является символом смертной казни у вагнеровцев.
- Активист и волонтер Сергей Стерненко считает, что эту атаку заказали сами российские власти.
- Ранее глава вагнеровцев Пригожин решил послать в Европарламент молот с логотипом вагнеровцев в чехле для скрипки. Он прибег к угрозам из-за того, что ЧВК "Вагнера" в ЕС могут признать террористической организацией.