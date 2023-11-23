Россия начала гибридную войну против Финляндии: для чего Путину миграционный кризис на границе ЕС

Россия продюсировала новый искусственный конфликт на границе с ЕС. В этот раз от гибридного и циничного влияния страдает Финляндия. Что же происходит на российско-финской границе – читайте в материале 24 Канала.

Границы Финляндии и ЕС атакуют незаконные мигранты из стран Ближнего Востока. В ответ финны сначала пытались решить вопрос переговорами, но Россия их традиционно для себя саботировала и сделала вид, что проблемы не существует.

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Что происходит на границе Финляндии с Россией

Финляндия начала усиливать контроль – закрывать отдельные пункты пропуска (сейчас 8 из 9 существующих пунктов закрыты до 18 февраля 2024 года) и запрещать пересечение границы на велосипеде или самокате.

Велосипеды стали популярным средством пересечения границы осенью 2023 года после того, как Финляндия в сентябре прекратила пропускать машины на российских номерах. Это единственная политика ЕС, сейчас россияне легально могут попасть в Европу через Грузию, а дальше – на пароме в Турцию, а дальше снова на пароме в Грецию, Францию и Италию.В настоящее время двухколесные транспортные средства уже стали символом нового миграционного кризиса на границе ЕС.



Веломигранты штурмуют Финляндию / Фото из соцсети X

Наконец, 20 ноября в Хельсинки объявили о потенциальном решении вообще закрыть границу с Россией не только для нелегалов, но и для всех вообще. Пока этого еще не произошло, но динамика событий указывает на то, что решение не за горами. Правда, против такого варианта Министерство юстиции страны, которое видит в закрытии границ нарушение конституции, что дает право на убежище мигрантам.

Также Финляндия активно укрепляет границу с Россией и привлекает для охраны армию.

У нас готовятся дополнительные мероприятия. Эти решения должны быть тщательно подготовлены и пропорциональны,

– премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 20 ноября 2023 года обещает решительный ответ нелегальным мигрантам.

Кто пытается проникнуть в Финляндию

Официальный Хельсинки заявляет, что речь идет о гражданах третьих стран, использовавших Россию как транзитную страну. Они просят убежища у Финляндии.

Под дипломатической формулировкой "третьи страны" подразумеваются граждане Сирии, Ирака, Афганистана, Сомали, Йемена и т.д.



Нелегалы в снегу на границе / Фото из соцсети X

Пока количество нелегалов исчисляется сотнями, но Финляндия решила не ждать, когда их численность увеличится, поэтому ввела превентивные меры.

Как мигранты оказались в России

Наплыв мигрантов – давний страх Европы и фактор политической борьбы. На этом построил не одну свою кампанию Орбан в Венгрии. Эту карту активно используют правые популисты в Германии (говорится прежде всего о пророссийской партии "Альтернатива для Германии") и других государствах ЕС.Европейские популисты (как правые, так и левые) – традиционные приверженцы и союзники России, поэтому создание миграционного кризиса выгодно россиянам, ведь мобилизует электорат радикалов.

В России и ее сателлите Беларуси уже много лет действует схема транзита нелегалов и их последующая перевозка (на самом деле – десантирование) в ЕС. Обычно – в Германию. Это большой бизнес и стоимость услуг у "черных туроператоров" стартует от нескольких тысяч евро за человека.

Финские журналисты вместе с российскими коллегами проанализировали чаты мигрантов и установили, что их прибытие на границы происходит централизованно. Россияне устроили им целые туры – сначала нелегалов везут на авто (на российских номерах) до границы, дальше дают велосипеды (за них надо платить отдельно) и желают успехов при пересечении границы.На велосипеде нужно преодолеть примерно 30 километров, ведь до самой границы "ангелы-перевозчики" не едут.

Также в чатах пишут о "полном пакете услуг", включающем официальное приглашение из России, билет в Минск или Москву, трансфер в Санкт-Петербург. Цены стартуют от 2 000 – 3 000 евро. После того как финны начали замечать аномальное количество мигрантов цены стремительно выросли.

Кто виноват?

Россия. Россияне массово завозят людей из стран Ближнего Востока, а затем пропускают их без документов в ЕС, фактически это десант нелегалов. Учитывая масштабы ввоза нелегалов, а также специфику бизнеса в России, трудно сомневаться, что здесь обошлось без российских властей и силовиков.

Были отмечены случаи выталкивания незаконных мигрантов с территории России в нейтральную зону, а затем отказ впускать обратно. Именно таким образом финны вынуждены были пропустить 20 сомалийцев. При этом следует понимать, что сначала их пропустили через российский пункт без документов. То есть имеем прямые доказательства то ли сговора, то ли коррупции.

Какое-то время российские власти пропускали людей без надлежащих документов. Есть признаки, что эта деятельность носит организованный характер,

– премьер-министр Финляндии Петтери Орпо расставляет точки на "і".

При этом россияне еще делают большие глаза и спрашивают: а что мы сделали? Именно так можно трактовать вызов посла Финляндии в России Антти Хелантерю в МИД и заявленный протест против закрытия пунктов пропуска.

Дипломатическое давление сопровождается информационной атакой – российские пропагандисты на некоторое время подзабыли об армянах, украинцах и поляках и сейчас больше всего ищут русофобию и фашизм уже у финнов, смакуют истории о страданиях нелегалов и обвиняют "коллективный Запад" в лицемерии.

Некоторые в России уже нашли еще сталинские методички времен Зимней войны. При этом аллюзия на Зимнюю войну далеко не выдумка. Финляндия после российского вторжения в Украину вступила в НАТО по ускоренной процедуре и, учитывая военную доктрину россиян, является врагом Москвы.

Старая и проверенная тактика России

Восстановленный Шойгу Ленинградский военный округ разрабатывает планы войны со странами Балтии и Финляндией, там должны быть сформированы новые части. Таким образом, Финляндии нужно не просто укреплять пограничные пункты, а размышлять над восстановлением Линии Маннергейма.

Если у вас возникло дежавю по истории с миграционным кризисом на границе с Финляндией, то это нормальная реакция. Ведь что-то похожее, однако, в гораздо больших масштабах мы уже видели в сентябре 2021 и летом 2023-го.

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Тогда эпицентром кризиса стала граница Беларуси с Польшей и странами Балтии. Тогда Лукашенко атаковал границы ЕС силами десятков тысяч нелегалов с Ближнего Востока, Афганистана и Ливии. Тогда эксперты прямо говорили, что мигранты – это личный бизнес и одновременно месть Лукашенко соседям.

Впрочем, были предположения, что белорусский диктатор собственноручно не мог устроить сложную логистическую операцию по доставке десятков тысяч нелегалов в свою страну, а потому увидели "руку Москвы".

Очевидная тактика гибридной войны России на российско-финской границе похожа на создание Россией и Беларусью кризиса на польской границе в 2021 году и, вероятно, так же направлена на дестабилизацию НАТО. Кремль сделал возможным или, возможно, непосредственно контролировал искусственное создание Беларусью миграционного кризиса на границе с Польшей в 2021 году, когда белорусские силовики помогли тысячам мигрантов пересечь белорусскую границу с Польшей. Кремль использовал искусственно созданный кризис 2021 года, чтобы ложно обвинить НАТО в агрессии против Беларуси,

– эксперты Института изучения войны о прямых параллелях между событиями в Финляндии и кризисом 2021 года.

Позже расследования эту версию подтвердили, а новые попытки прорвать границу с Польшей, Латвией и Литвой летом 2023 года исключили все другие варианты трактовки событий.

Чего ждать дальше и как реагирует ЕС

Обученные аналогичными кризисами 2021 и 2023 года финны решили действовать превентивно, пока количество нелегалов не стало критическим. Раннее реагирование обеспечило успех противодействия кризису.

Сейчас Финляндия делает все максимально правильно и реагирует на инспирированный россиянами миграционный кризис в духе легендарного монолога Майкла Щура.

Это не наши еноты – смотрите видео:

В своих действиях Хельсинки имеет полную поддержку ЕС, о чем уже оперативно заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Благодарны за эффективные усилия Финляндии по защите внешней границы Европы. Попытки России инструментализировать уязвимых мигрантов будут встречены ответной реакцией,

– Шарль Мишель выразил поддержку Финляндии и прямо обвинил Россию в кризисе.

Таким образом, уже сейчас можно констатировать, что попытки России дестабилизировать ситуацию в ЕС выйдут боком самой Москве: поддержка Финляндией Украины только усилится, а фактическое закрытие границ больно ударит прежде всего по России. Речь идет как об экономических проблемах, так и о многочисленной российской диаспоре в Финляндии. Благодарить за созданные буквально из ничего проблемы все должны только Путина.