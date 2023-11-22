"Это самый смелый поступок": Финляндия закрывает почти все пункты пропуска на границе с Россией

Теперь в стране будет работать только один пограничный пункт пропуска Райя-Йосепи, впрочем, с определенными ограничениями. Все остальные закроют с полуночи пятницы, 24 ноября.

Такое решение будет действовать до 23 декабря. Финляндия хочет сосредоточить все движение через границу в одном пункте пропуска, а остальные пункты пропуска закрыть. Почему в стране считают это хорошим решением – расскажет 24 Канал.

Смотрите также Тактика гибридной войны: Россия пытается создать кризис мигрантов на границе Финляндии

Какая ситуация на границе Финляндии

Сейчас на восточной границе Финляндии и России открыт только Райя-Йосепи и соответственно только там можно обратиться за международной защитой (если беженцы обращаются за ней, им нельзя отказывать, и эту схему широко используют, чтобы проникнуть в страны ЕС и остаться там). Но премьер-министр Финляндии считает, что в случае потребности могут закрыть всю восточную границу.

Пограничные пункты пропуска Куусамо, Салла и Вартиус будут закрыты. Пункт Райя-Йосепи также находится на восточной границе, но он самый северный из всех. Пока пункт работает каждый день по четыре часа.

Чтобы попасть туда, нужны реальные усилия,

– говорит финский премьер.

Он уверен, что нужно регулировать количество людей, которых может принять страна. Поэтому при необходимости могут принять дополнительные решения, то есть закрыть всю восточную границу.



Пункты пропуска на границе Финляндии и России / Иллюстрация HS

Министр внутренних дел считает, что наплыв мигрантов будет "продолжаться или даже будет усиливаться". Он убежден: нужно мониторить ситуацию и "либо смягчать, либо усиливать ограничения".

У канцлера юстиции не видят юридические проблемы в решении правительства закрыть большинство восточных пунктов пропуска.

Впрочем, пограничники говорят, что Райя-Йосепи еще не оборудован для работы в режиме единого пункта пропуска на восточной границе. Но обещают выполнять решение правительства.

Сейчас Райя-Йосепи – "тихий пограничный пункт, через который проходит всего несколько десятков человек в неделю".

Что происходит на границе Финляндии и России