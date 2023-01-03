От себя и родных: финская писательница передала "привет" россиянам на снаряде
Источник:Софи Оксанен
Финско-эстонская писательница и общественный деятель Софи Оксанен направила средства на помощь ВСУ. Кроме того, Софи передала россиянам своеобразный "привет" на снаряде.
Как отметила сама писательница, в этом году ее деньги за фейерверк пошли на снаряд для украинской армии. На заказанном боеприпасе написали "Jaxuhali", что в переводе с финского означает "объятия поддержки".
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Семья писательницы также боролась против России
Софи Оксанен также сообщила, что чувствует, как ее финский дедушка, ветеран двух советско-финских войн, и эстонский дедушка, участник Движения сопротивления "Лесных братьев", а также братья эстонской бабушки, погибшие во время охоты НКВД, тоже прислали свои пожелания.
Кроме того, активистка подчеркнула, что все желающие также могут послать "собственные новогодние пожелания" России с помощью сервиса SignMyRocket.Справочно. SignMyRocket – сервис, позволяющий заказать надпись на артиллерийских и минометных боеприпасах за вклад для ВСУ. Сейчас им уже воспользовались несколько тысяч человек, сумма собранных средств составляет более полумиллиона долларов США.
Потери россиян по состоянию на 3 января
Всего с 24 февраля 2022 года ВСУ уже ликвидировали 108 190 захватчиков. Однако отметим, что эти данные не окончательны, поскольку Генштаб ВСУ постоянно уточняет информацию, а также не учитывает данные о раненых оккупантах.
За сутки враг потерял:
- личного состава – 108 190 (+750),
- танков – 3036 (+5),
- боевых бронированных машин – 6 100 (+7),
- артиллерийских систем – 2 033 (+6),
- РСЗО – 424 (+1),
- средств ПВО – 214 (+1),
- самолетов – 283 (+0),
- вертолетов – 270 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 839 (+3),
- крылатых ракет – 723 (+0),
- кораблей/катеров – 16 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 735 (+10),
- специальной техники – 181 (+0).