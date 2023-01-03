От себя и родных: финская писательница передала "привет" россиянам на снаряде

Финско-эстонская писательница и общественный деятель Софи Оксанен направила средства на помощь ВСУ. Кроме того, Софи передала россиянам своеобразный "привет" на снаряде.

Как отметила сама писательница, в этом году ее деньги за фейерверк пошли на снаряд для украинской армии. На заказанном боеприпасе написали "Jaxuhali", что в переводе с финского означает "объятия поддержки".

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Семья писательницы также боролась против России

Софи Оксанен также сообщила, что чувствует, как ее финский дедушка, ветеран двух советско-финских войн, и эстонский дедушка, участник Движения сопротивления "Лесных братьев", а также братья эстонской бабушки, погибшие во время охоты НКВД, тоже прислали свои пожелания.

Снаряд, который заказала писательница / Фото из инстаграмма Софи

Кроме того, активистка подчеркнула, что все желающие также могут послать "собственные новогодние пожелания" России с помощью сервиса SignMyRocket.

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SignMyRocket – сервис, позволяющий заказать надпись на артиллерийских и минометных боеприпасах за вклад для ВСУ. Сейчас им уже воспользовались несколько тысяч человек, сумма собранных средств составляет более полумиллиона долларов США.

Всего с 24 февраля 2022 года ВСУ уже ликвидировали 108 190 захватчиков. Однако отметим, что эти данные не окончательны, поскольку Генштаб ВСУ постоянно уточняет информацию, а также не учитывает данные о раненых оккупантах.

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