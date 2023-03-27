Памяти Героя: известный финский художник нарисовал последние секунды жизни Александра Мациевского
27 марта 2023, 08:42Читати новину українською
Источник:Вооруженные Силы Украины
В начале марта весь мир всколыхнула история убийства русскими украинского пленника за слова "Слава Украине". Недавно СБУ подтвердила, что погибший воин – Александр Мациевский.
Весь цивилизованный мир осудил варварские действия окупантов. А президент Украины Владимир Зеленский предоставил Мациевскому звание Героя Украины.
К теме СБУ окончательно подтвердила личность военного, расстрелянного оккупантами за "Слава Украине"
Финский художник нарисовал Героя
Известный финский художник Кай Стенвалл нарисовал Александра Мациевского в последние секунды жизни. Картину военного, расстрелянного русскими, художник назвал "Памяти украинского Героя".
Работа выполнена масляными красками на доске.
Расстрел оккупантами Героя Украины Мациевского
- 6 марта украинцев шокировало видео в сети, на котором украинского военного расстреливают после слов "Слава Україні".
- Впоследствии удалось установить его имя – убитым бойцом оказался украинский снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский. Они воевали у Соледара.
- Мать рассказала, что последний раз сын ей позвонил 29 декабря 2022 года. После чего пошел на задание и связь с ним исчезла. Мать узнала своего сына на видео в сети. Это произошло уже после похорон.
- Впоследствии Владимир Зеленский посмертно присвоил Александру Мациевскому звание Героя Украины. У 42-летнего Героя остался 19-летний сын и мать. Военный был разведен.