Финт россиян с террористкой Пироговой и другие итоги заседания ТКГ по Донбассу 26 августа

Вместо Леонида Кравчука пока что украинскую делегацию в ТКГ возглавляет вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Он и сообщил об итогах заседания 26 августа.

Каких-либо критически важных договоренностей на Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе в этот день достигнуто не было. Интересной, впрочем, была попытка россиян замаскировать "представительницу ДНР", перебросив ее из одной подгруппы в другую.

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Итоги заседания ТКГ по Донбассу 26 августа

Алексей Резников напомнил российской делегации, что группа трехсторонняя (иногда даже такое приходится напоминать) – в ее составе представители ОБСЕ, Украины и России.

Это связано с тем, что россияне упорно пытаются заставить украинцев напрямую говорить с оккупационными администрациями захваченной Россией части Донбасса.

захваченной Россией части Донбасса. Соответственно, украинский вице-премьер процитировал канцлера Германии Ангелу Меркель, во время пресс-конференции в Киеве прямо указала, что стороной конфликта с Украиной является Россия.

В общем по итогам заседания Трехсторонней контактной группы украинская делегация призвала Россию:

Ускорить подготовку к проведению следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Разблокировать наконец работу КПВВ с российской стороны.

Обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня.

Реализовать разминирование ранее определенных 19 участков на линии разграничения.

Россияне попытались замаскировать "представительницу ДНР"

Украинская сторона приветствовала разблокирование работы политической подгруппы. Это стало возможным, потому что видеоконференцию наконец покинула по требованию украинцев некая Майя Пирогова.

Дело в том, что эта женщина – гражданка Украины, осужденная в Украине за терроризм.

Здесь предыстория Россия сорвала работу гуманитарной подгруппы в ТКГ

Российская делегация, впрочем, попыталась перевести эту "экспертку", как написал Алексей Резников, непонятно с каким статусом в гуманитарную подгруппу ТКГ.

Украинская делегация, естественно, расценила этот финт как сознательную попытку заблокировать обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ.

следующее заседание ТКГ запланировано уже на сентябрь, на 15 число.

Полный текст публикации Алексея Резникова в фейсбуке:

"Алексей Резников: мы возобновили работу с напоминания российской делегации о трехстороннем характере работы группы".

После непродолжительного перерыва ТКГ возобновила свою работу. Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий, первый заместитель главы украинской делегации для участия в ТКГ Алексей Резников напомнил российской делегации о трехстороннем характере работы группы и процитировал федерального канцлера Германии госпожи Ангелы Меркель, во время пресс-конференции в Киеве отметившей, что стороной конфликта с Украиной является Российская Федерация.

В связи с этим украинская делегация призвала российскую сторону отнестись ответственно к выполнению решений, принятых с участием российского руководства и государств-посредников, Франции и Германии, в частности, во время Парижского саммита в декабре 2020 года.

В гуманитарной части: ускорить подготовку к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения удерживаемых в связи с конфликтом лиц и обеспечить разблокирование работы КПВВ с российской стороны.

В вопросах безопасности: обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня; обеспечить реализацию комплекса мероприятий по разминированию ранее определенных 19 участков на линии разграничения, обеспечив таким образом безопасный доступ граждан и гражданского персонала к критическим объектам инфраструктуры с целью обеспечения их устойчивой и восстановления. Также украинская сторона направила соответствующие ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потерях со стороны Украины.

В политической части: приветствовала разблокирование работы политической подгруппы и призвала российскую сторону сосредоточиться на ответственной работе по повестке дня и выполнении решений лидеров государств нормандского формата.

Следует отметить, что возобновление работы политической подгруппы стало возможным после того, как ее видеоконференцию покинула гражданка Украины Майя Юрьевна Пирогова, осужденная в Украине за терроризм. К сожалению, российская делегация попыталась перевести эту "эксперткц" с неопределенным статусом в качестве консультанта в гуманитарную подгруппу ТКГ, что наша делегация расценила как сознательную попытку заблокировать уже обмен удерживаемыми лицами и открытие КПВВ со стороны временно оккупированных территорий.

Социально-экономическая и экологическая часть: на 2 сентября 2021 запланировано первое заседание экспертной группы по экологическим вопросам затопления шахт вдоль линии разграничения. Указанное заседание состоится под руководством международного эксперта профессора Дребенштедта, признанного специалиста по горному делу.

Украинская сторона также активно прорабатывает цифровые инструменты удаленной верификации и идентификации для выплат пенсий маломобильным категориям граждан Украины на неподконтрольной территории. В рамках заседания подгруппы также подчеркивалась важность открытия со стороны ОРДЛО двух КПВВ, что значительно улучшило бы возможность выплаты пенсий мобильным категориям пенсионеров и возможность предоставления других государственных услуг гражданам Украины по обе стороны линии разграничения.

Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, и принимает все необходимые для этого меры, и строгого соблюдения режима прекращения огня.

Следующее заседание запланировано на 15 сентября.