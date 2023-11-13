"Мы их выморозим": Фитьо объяснил, что имел в виду своим заявлением
Владимир Фитьо прокомментировал свое заявление, что украинские защитники "выморозят" оккупантов на фронте. В частности, он отметил, что проблемы у россиян возникнут с наступлением холодов.
Об этом начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ рассказал в эфире национального марафона. Фитьо добавил, что наши защитники доставят врагу еще больше проблем зимой, передает 24 Канал.
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Фитьо объяснил, что ждет россиян зимой
Владимир Фитьо подчеркнул, что за Вооруженные Силы Украины выступает не только погода или наш народ, но и наша земля. По его словам, нашим военным помогает все.
Наша основная задача перебить логистику врага, чтобы у оккупационной армии были проблемы с поставкой питания, воды, патронов, теплых вещей,
– сказал он.
Представитель Сухопутных войск также подчеркнул, что ситуация у захватчиков должна быть такова, чтобы в случае если будет мороз, они не смогут зажечь буржуйку, потому что по ней сразу прилетит что-то. Такая же ситуация, по словам Фитьо, будет и с блиндажами, скоплением войск или колоннами оккупантов.
"То есть максимально усложнить им жизнь. Это нам позволяет наша артиллерия", – рассказал представитель Сухопутных войск.
Напоследок он сказал, что оккупанты должны понимать, что чем ближе к зиме, тем у них будет ужаснее состояние. Более того, каких-либо шансов на движение или победу с наступлением холодов у них не будет.
Оккупанты массово сдаются в плен в ВСУ
- Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что за последние сутки в плен в ВСУ сдался более десятка российских захватчиков. Это все произошло на Таврическом направлении.
- В то же время он подчеркнул, что оккупанты не прекращают штурмовать позиции наших защитников, а также совершают авиационные удары и артиллерийские обстрелы. Однако украинские военные отвечают им огнем.
- Генерал также отметил, что общие потери врага составили 455 человек. Кроме того, украинской армии удалось уничтожить 8 единиц военной техники.