Про це начальник служби зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ розповів в ефірі національного марафону. Фітьо додав, що наші захисники завдадуть ворогу ще більше проблем узимку, передає 24 Канал.

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Володимир Фітьо наголосив, що за Збройні Сили України виступає не лише погода чи наш народ, а також і наша земля. За його словами, нашим військовим допомагає все.

Наше основне завдання перебити логістику ворога, щоби в окупаційної армії були проблеми з постачанням харчування, води, набоїв, теплих речей,

– сказав він.

Представник Сухопутних військ також наголосив, що ситуація в загарбників має бути така, щоб у разі якщо буде мороз, вони не зможуть запалити буржуйку, бо по ній одразу прилетить щось. Така ж ситуація, за словами Фітьо, буде і з бліндажами, скупченням військ чи колонами окупантів.

"Тобто максимально ускладнити їм життя. Це нам дозволяє наша артилерія", – розповів представник Сухопутних військ.

Наостанок він сказав, що окупанти мають розуміти, що чим ближче до зими, то тим в них буде жахливіший стан. Ба більше, будь-яких шансів на рух чи перемогу з настанням холодів у них не буде.

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