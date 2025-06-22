В Винницкой области мужчина завернулся в российский триколор на захоронении военного

Во время прощания с павшим военным мужчина вышел во двор, обернувшись во флаг России. Его задержали правоохранители.

Действия злоумышленника заметил местный, который раскладывал цветы перед началом захоронения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Полицию Винницкой области.

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Мужчина обернулся флагом России на захоронении военного

В селе Юзвин Винницкого района 22 июня полиция задержала мужчину, который демонстративно обернулся в российский триколор. Это произошло во время прощания погребения украинского защитника Вадима Дудника.

По данным полиции, злоумышленником оказался 29-летний мужчина. На место происшествия вызвали правоохранителей, которые задержали его.

Мужчина с флагом России возле места прощания с павшим военным: смотрите видео

Полицейские уже установили личность задержанного. Сейчас проводятся следственные действия и изымаются вещественные доказательства. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

К слову, в мае в Одессе на Европейской площади одну из частей постамента разрисовали красками, напоминающими цвета флага государства-агрессора. Кроме того, было повреждено одно из памятных фото.