В США за рекордную сумму продали украинский флаг с автографами Зеленского и Залужного
На аукционе в США продали флаг Украины за рекордные 69 тысяч долларов. Все деньги будут направлены на помощь нашему государству.
Флаг приобрела украинка, живущая в Чикаго
Раньше рекорд был в 50 тысяч долларов. За такую цену удалось продать флаг с подписью президента Владимира Зеленского. Об этом сообщили в эфире национального телемарафона.
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На этот раз на флаге, кроме президента, подписалась также:
- главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный;
- Екатерина Полищук – "Пташка" из "Азовстали";
- защитник "Азовстали" и фотограф Дмитрий Казацкий "Орест";
- министр внутренних дел Денис Монастырский;
- другие украинские военные.
Аукцион прошел на благотворительном ужине в Чикаго. За рекордную сумму флаг приобрела владелица логистической компании в США, родом из Ивано-Франковской области. Украинка помогает своей Родине с первых дней полномасштабной войны.
Ранее в США продали вышиванку Зеленского за 100 тысяч долларов
В июне на благотворительном аукционе в Вашингтоне продали вышиванку Владимира Зеленского, которую тот надевал на День вышиванки. Американская юридическая компания Asters USA купила рубашку за 100 тысяч долларов. Деньги направили в фонд UNITED 24.
Кстати, на аукционе также продали вино уцелевшее после российских обстрелов, футболки с подписями футболистов Артема Довбика и Андрея Ярмоленко, а также кружку в виде петуха, который похож на уцелевшую в Бородянке на кухонном шкафчике разрушенного дома.
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