"Чтобы не бомбили": на Белгородчине на доме установили огромный флаг Украины

В Белгородской области неизвестные установили огромный украинский флаг. Его вывесили на крыше одного из частных домов.

Интересные кадры из Белгородской области публикуют в различных телеграм-каналах. Как отмечают в сети, флаг Украины висит уже в течение нескольких дней, передает 24 Канал.

Важно Силы обороны ударили по пункту управления в Белгородской области

На Белгородчине появился украинский флаг

В сети опубликовали интересные кадры с дрона. Так, на видео зафиксировали, как на одном из домов вывесили огромный флаг Украины. Флаг закрыл немалую часть крыши.

Кто и почему установил флаг Украины в Белгородской области – неизвестно. Однако в сети предполагают, что таким образом россияне, очевидно, хотят защититься от "бомбардировок". Впрочем, стоит отметить, что украинские защитники не обстреливают гражданскую инфраструктуру, а наносят точные удары только по военным объектам врага.

На Белгородчине вывесили флаг Украины: смотрите видео

Впрочем, бояться россиянам стоит собственной "пе-ве-о". Уже неоднократно в Белгороде и области гражданское население страдало именно от российских военных, которые пытались сбивать цели, но попадали в многоэтажки или другую гражданскую инфраструктуру.

Такая тенденция наблюдается и в других регионах России, а также во временно оккупированном Крыму. К примеру, 23 июня на полуострове раздавались мощные взрывы, однако криворукая "пе-ве-о" оккупантов не сбила цели, а оборвала жизни 4 мирных граждан, а также ранила более 100 человек.