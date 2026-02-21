"Фламинго" ударили по арсеналу ГРАУ: в Котлубане уничтожен огромный бункер, – OSINT-аналитики

Украинские "Фламинго" уже успели атаковать ряд важных целей в России. В частности, OSINT-аналитики утверждают, что полторы недели назад по Котлубани прилетели наши ракеты.

У "КиберБорошни" рассказали, что именно там было уничтожено.

Что известно об атаке "Фламинго" на Котлубань?

По данным OSINT-аналитиков, в ночь на 12 февраля отечественными ракетами FP-5 "Фламинго" был атакован арсенал ГРАУ в населенном пункте Котлубань, что в Волгоградской области.

В результате атаки там был уничтожен огромный бункер. Его площадь примерно 3 600 квадратных метров снаружи (внутри – 1 200).

Результаты поражения / Фото "КиберБорошна"

Где расположен бункер: смотрите на карте

Напомним, что после время этой атаки местные сообщали о детонации боеприпасов. Котлубань даже начали эвакуировать из-за угрозы.

Последний удар "Фламинго"