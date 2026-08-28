Об этом в беседе с 24 Каналом отметил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, пояснив, что ракета "Фламинго" способна пролететь такое расстояние, но россияне поднимают в небо самолеты А-50, и на фоне земли их хорошо видно врагу.

Как оптимально применять ракеты FP-5

Ракеты "Фламинго", по словам военного эксперта, тихоходные, довольно тяжелые (5 – 6 тонн), и удерживать их в воздухе на больших скоростях практически невозможно. Крейсерская скорость составляет примерно 500 – 600 километров в час, а значит, как пояснил Свитан, ее собъют.

Но эту ракету с боевой частью весом 500 – 1000 килограммов можно использовать на короткой дальности оперативного уровня, когда А-50 ее еще не видят. Даже если увидят, российские истребители не успеют ее перехватить. Это глубина до 300 километров,

– озвучил Свитан.

При создании коридора в российской ПВО все ракеты на глубину 200 – 300 километров, по его словам, способны долететь. Их россияне начинают сбивать после 300 километров. То есть, по мнению летчика-инструктора, имеет смысл использовать "Фламинго" именно на такую глубину. Он рассказал, куда тогда удастся наносить удары.

Это Курская, Брянская, Воронежская, Белгородская и Ростовская области, а также любая точка оккупированной территории. По Крыму можно работать,

– заверил Свитан.

По его мнению, с моря эти ракеты можно использовать на предельно малых высотах и по Новороссийску, то есть по Северному Кавказу. Как подчеркнул военный эксперт, для любого средства поражения есть своя оптимальная ниша применения.

Поскольку ракеты FP-5 уже поставлены в Украине на крыло, на это было предусмотрено финансирование, то их, как отметил Свитан, следует использовать в полном объеме. А это как раз малые дальности оперативного уровня. В частности, их можно наводить на вражеские цели в оккупированной части Донецкой области.

Полное интервью с Романом Свитаном: смотрите в видео