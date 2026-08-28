Про це у розмові з 24 Каналом зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, пояснивши, що ракета "Фламінго" пролетіти стільки має спроможність, але росіяни підіймають в небо літаки А-50, і на фоні землі їх ворогу добре видно.

Як оптимально застосовувати ракети FP-5

Ракети "Фламінго", зі слів військового експерта, тихохідні, доволі важкі (5 – 6 тонн), і тримати їх в повітрі на великих швидкостях практично нереально. Крейсерська швидкість орієнтовно 500 – 600 кілометрів на годину, а значить, як пояснив Світан, її зіб'ють.

Але цю ракету з бойовою частиною в 500 – 1000 кілограмів можна використовувати на короткій дальності оперативного рівня, коли А-50 її ще не бачать. Навіть якщо побачать, російські винищувачі не встигнуть її перехопити. Це глибина до 300 кілометрів,

– озвучив Світан.

При створенні коридору в російській ППО всі ракети на глибину 200 – 300 кілометрів, з його слів, здатні дійти. Їх росіяни починають збивати після 300 кілометрів. Тобто, на думку льотчика-інструктора, є сенс використовувати "Фламінго" саме на таку глибину. Він розповів, куди тоді вдасться уражати.

Це Курська, Брянська, Воронезька, Бєлгородська і Ростовська області, і будь-яка точка окупованої території. По Криму можна працювати,

– запевнив Світан.

На його погляд, з моря ці ракети можна використовувати на гранично малих висотах і по Новоросійську, тобто по Північному Кавказу. Як підкреслив військовий експерт, для будь-якого засобу ураження є своя оптимальна ніша застосування.

Оскільки ракети FP-5 вже поставлені в Україні на крило, на це було передбачене фінансування, то їх, як зауважив Світан, варто використовувати в повному обсязі. А це якраз малі дальності оперативного рівня. Зокрема, можна скеровувати їх на ворожі цілі в окупованій частині Донеччини.

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