"Флеш" стал советником Зеленского: над какими вопросами он собирается работать

Сергей "Флеш" Бескрестнов стал внештатным советником Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны. Он рассказал, над какими вопросами собирается работать в команде президента.

Об этом говорится в его телеграм-канале.

Чем будет заниматься "Флеш" на посту советника Зеленского?

Из всех актуальных проблем, над которыми "Флеш" собирается работать, в первую очередь он выделил защиту прифронтовых зон от локальных воздушных атак.

Он рассказал, что Федоров и его команда начали прорабатывать этот вопрос, но не успели довести дело до конца.

Наш враг проводит атаку на Харьков, Сумы, Херсон, Запорожье и всю прифронтовую линию. Дальше будет только хуже. Вопрос защиты является комплексным и должен включать в себя действия ВСУ, НГУ и местных властей,

– отметил советник президента.

Он также отметил, что некоторые регионы уже организовали эффективный процесс защиты от атак, и этот опыт нужно масштабировать дальше.

Он охватывает РЭР, РЭБ, перехватчики, ПВО, МВГ, оповещение, укрытия и т. д.

Напомним, что 18 июля президент Зеленский заявил, что поговорил с Федоровым и Сырским. Он отметил, что прислушивается к мнению общества, и анонсировал решение, касающееся армии.

Также после бесед с военными президент созывает в понедельник, 20 июля, Ставку.