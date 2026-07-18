Про це йдеться у його телеграм-каналі.

Чим займатиметься "Флеш" на посаді радника Зеленського?

З усіх актуальних проблем, над якими "Флеш" збирається працювати, в першу чергу він виділив захист прифронтових зон від локальних повітряних атак.

Він розповів, що Федоров та команда почала опрацьовувати це питання, але не встигла закінчити його.

Наш ворог атакує Харків, Суми, Херсон, Запоріжжя та всю прифронтову лінію. Далі все буде тільки гірше. Питання захисту є комплексним і має включати в себе дії ЗСУ, НГУ, та місцевої влади,

– зазначив радник президента.

Він також зауважив, що деякі регіони вже організували ефективний процес захисту від атак, і цей досвід потрібно масштабувати далі.

Він охоплює РЕР, РЕБ, перехоплювачі, ППО, МВГ, оповіщення, укриття тощо.

Нагадаємо, що 18 липня президент Зеленський заявив, що поговорив із Федоровим і Сирським. Він зазначив, що чує, що каже суспільство, й анонсував рішення щодо армії.

Також після розмов із військовими президент скликає у понеділок, 20 липня, Ставку.