"Флешмоб по редизайну": билборды с Мураевым обливают краской

В разных городах Украины билборды с Евгением Мураевым обливают краской. Таким образом украинцы выражают недовольство пророссийским политиком.

Пользователи в соцсетях утверждают, что билборды с Мураевым получили редизайн в Одессе, Днепре и Ровно.

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Фотографии окрашенных билбордов с пророссийским политиком разместил в телеграме активист Сергей Стерненко.

Флешмоб по редизайну бордов пророссийского коллаборанта Мураева продолжается,

– написал он.

В комментариях к многочисленным фото и видео с испорченными билбордами пользователи отметили, что украинская земля ему не принадлежит. Потому что Мураев – "типичный представитель русского мира".

Окрашенные билборды Мураева / Фото с телеграма Сергея Стерненко

Добавим, что ранее граждане свободной Украины выразили недовольство расположенными на билбордах изображениями пророссийского политика Евгения Мураева с надписью "Здесь наша земля".

В последние дни практически все билборды были повреждены:

их обливали краской,

зарисовывали лицо пророссийского политика,

добавляли надписи антипутинского формата.

Реакция власти на местах не всегда была одинаковой: где-то по заявлению депутатов эти билборды снимали, в других населенных пунктах поврежденное переклеивали, а иногда и совсем не обращали внимания на возмущение общества.