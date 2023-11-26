Прячут свои корабли: "Атеш" показал флот россиян в Севастополе

Украинские партизаны продолжают работать на временно оккупированных территориях нашего государства. Представители движения "Атеш" показали корабли, которые россияне прячут в Крыму.

В частности, этот флот расположен на Карантинной бухте в аннексированном Россией городе. В "Атеше" отметили, что уже передали информацию о российских судах в надежные руки.

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"Атеш" показал суда россиян у Севастополя

Партизаны отметили, что военные корабли россиян являются одной из приоритетных целей сопротивления. Поэтому их агенты ведут непрерывный мониторинг морского пространства у берегов Крыма.

Мы тщательно наблюдаем типы судов и маршруты их следования. Агенты активно собирают и передают информацию в нужные руки, направляя все усилия на скорейшее освобождение полуострова от россиян,

– сказали в "Атеше".

Последним объектом наблюдения партизан стала захваченная Карантинная бухта в аннексированном Севастополе. Там оккупанты продолжают размещать свои суда.

"Атеш" показал суда, которые разместили россияне на Карантинной бухте / Фото с телеграм-канала "Атеш"

В движении сопротивления подчеркнули, что оккупанты продолжают использовать Крым для своих преступных действий и логистических нужд. Однако, по словам партизан, они не позволят этому долго продолжаться и приложат все усилия для скорейшего освобождения полуострова от России.

Партизаны продолжают работать в Крыму