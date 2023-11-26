Прячут свои корабли: "Атеш" показал флот россиян в Севастополе
Источник:"Атеш"
Украинские партизаны продолжают работать на временно оккупированных территориях нашего государства. Представители движения "Атеш" показали корабли, которые россияне прячут в Крыму.
В частности, этот флот расположен на Карантинной бухте в аннексированном Россией городе. В "Атеше" отметили, что уже передали информацию о российских судах в надежные руки.
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"Атеш" показал суда россиян у Севастополя
Партизаны отметили, что военные корабли россиян являются одной из приоритетных целей сопротивления. Поэтому их агенты ведут непрерывный мониторинг морского пространства у берегов Крыма.
Мы тщательно наблюдаем типы судов и маршруты их следования. Агенты активно собирают и передают информацию в нужные руки, направляя все усилия на скорейшее освобождение полуострова от россиян,
– сказали в "Атеше".
Последним объектом наблюдения партизан стала захваченная Карантинная бухта в аннексированном Севастополе. Там оккупанты продолжают размещать свои суда.
"Атеш" показал суда, которые разместили россияне на Карантинной бухте / Фото с телеграм-канала "Атеш"
В движении сопротивления подчеркнули, что оккупанты продолжают использовать Крым для своих преступных действий и логистических нужд. Однако, по словам партизан, они не позволят этому долго продолжаться и приложат все усилия для скорейшего освобождения полуострова от России.
Партизаны продолжают работать в Крыму
- Агенты "Атеш" 22 ноября провели разведку военной базы россиян вблизи оккупированного Симферополя. Там они изучили беспорядок и произвол командного состава врагов в отношении мобилизованных, чтобы завербовать большее количество оккупантов на сторону Украины.
- До этого партизаны проникли в часть Росгвардии в оккупированной Евпатории. Там они узнали место и время, где собирается российское командование для совещаний.
- Ранее агенты партизанского движения "Атеш" смогли проникнуть на базу Черноморского флота в Феодосии. Там удалось зафиксировать местоположение автомобильных боксов, складов с боекомплектом, казармами и штабом воинской части российской армии.